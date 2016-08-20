​Аманжол КАЛИКОВ: Считаю себя счастливым человеком

фото из архива «КП»

Так наши соотечественники отзываются о ветеране Великой Отечест­венной войны, известном общественном деятеле Аманжоле Каликове, которому нынче исполняется 95 лет. Старшему поколению выпало жить в тяжелые времена отечественной истории: голод 30-х годов, самая кровопролитная в истории человечества война с фашизмом, послевоенные годы напряженного труда на восстановлении народного хозяйства. Все эти события отразились на судьбе Каликова.

В восемь лет Аманжол, уроженец аула Каражал Ерейментауского района Акмолинской области, остался сиротой. Его родители, все ближайшие родственники умерли от массового голода, разразившегося вследствие насильственной коллективизации. Воспитанник Благодатенского детского дома, он после окончания семи классов продолжал учебу на рабфаке при Казахском педагогическом институте в Алма-Ате. Но началась Великая Отечественная война, и 23-летний юноша, только что поступивший на учебу в Казахский горно-металлургический институт, был призван в Красную армию.

– Армия для меня, не имевшего домашнего очага, стала родным домом, – рассказывает Аманжол Каликович. – Воинская дисциплина меня закалила в буквальном смысле и физически, и духовно. Совместная служба с представителями многих национальностей сближала всех, расширяла мой кругозор.

Получив военное образование в Московском артиллерийском училище им. Красина, он, став офицером, прошел дорогами войны от ее начала до победного конца. Командовал взводом, батареей, служил начальником штаба дивизиона. Его родная часть – 1-я гвардейская артиллерийская Краснознаменная, Керченская, ордена Богдана Хмельницкого бригада. Резерв Главного командования, эту воинскую часть направляли на самые трудные, «жаркие» участки фронта. Вместе со своими товарищами Аманжол сражался на Северо-Западном, Северо-Кавказском фронтах. С волнением рассказывает о тяжелых оборонительных боях под Москвой, об операции по форсированию Керченского пролива, трагическом сражении у станицы Крымской Краснодарского края:

– Со своим взводом я располагался в 25–30 метрах от командного пункта бригады. Именно сюда попала авиабомба в один из налетов вражеской авиации. Взрыв был чудовищной силы, от командного состава в живых никого не осталось. Это произвело на нас удручающее впечатление.

Противник днем и ночью обстреливал акваторию Керченского пролива и прибрежную восточную территорию, откуда наступали советские воинские подразделения. И все же, несмотря на большие потери, бригада при поддержке соседей сумела оперативно переправиться на тот берег. Аманжолу Каликову эта переправа запомнилась как самый опасный и тяжелый эпизод войны.

Затем был штурм Севастополя. В 1941–1942 годах моряки Черноморского флота и красноармейцы в течение восьми месяцев стойко обороняли морскую твердыню. На освобождение города-героя потребовалось трое суток. И в этом была немалая заслуга артиллеристов 1-й гвардейской бригады резерва Главного командования.

В последний год войны старший лейтенант Каликов командовал дивизионом минометов реактивной артиллерии, в народе их называли «катюшами». Освобождал Украину. Во время боевой операции на Сандомирском направлении 1-го Украинского фронта именно массированные залпы «катюш», внезапные и ошеломляющие, обеспечили успех советских войск и дальнейшее продвижение их на Польшу. Закончил Каликов войну в Чехословакии, под Прагой.

За боевые заслуги, стойкость и мужество, проявленные в боях, он был награжден орденами Отечественной войны I и II степени, двумя – Крас­ной Звезды, медалями «За оборону Москвы», «За оборону Кавказа» и другими.

Тягостным было возвращение Аманжола Каликовича в родные края. Не было матери, которая бы радостными слезами встретила его на пороге дома, отца, который бы гордился подвигами сына, боевого офицера. Печаль скрашивала радость Победы.

Фронтовая закалка и стальная воля не позволили ему печалиться и сидеть без дела. Он полностью погрузился в комсомольскую работу. Был ответственным организатором ЦК комсомола Казахстана, секретарем, затем первым секретарем Акмолинского обкома комсомола. В Степном Приишимье создал семью, в 26 лет женился на прекрасной девушке Зияде, с которой прожил в счастливом браке почти полвека. Они вместе воспитали четырех дочерей.

Однажды, в начале 50-х годов, вернувшись с работы домой, Аманжол Каликович увидел пред собой глубокого старика, больного, измож­денного, в потрепанной одежде. Он с трудом узнал в нем старого друга, Алибека Нурмагамбетова, бывшего завотделом Казахского филиала Академии наук СССР. В далеком 1937 году тот помог Аманжолу устроиться в Алма-Ате на рабфак, нашел сироте посильную работу.

Алибек рассказал, что в начале войны он по ложному доносу был осужден как «враг народа», отбывал наказание. Каликов уговорил друга остаться пока у него дома, устроил его преподавателем в вечернюю школу. «Помнить добро – это благородство души», – считает Аманжол Каликович и всегда придерживается этого принципа. Но нашлись недоброжелатели и доносчики, которые вдруг увидели в работе комсомольского вожака неблагонадежность и политическую близорукость.

Был созван специальный пленум обкома комсомола с участием секретарей обкома партии и ЦК комсомола республики. Но комсомольцы встали на защиту своего лидера. С трибуны пленума они прямо заявили: «Ни о какой политической близорукости или неблагонадежности Каликова не может быть и речи». И отстояли доброе имя Аманжола. Доносчиков освободили от занимаемых долж­ностей.

– Не в моем характере мстить, – говорит ветеран. – Позже одному из них я помог сделать служебную карьеру.

Не все поняли этот поступок Каликова, но, по его мнению, объективность к человеку и есть проявление мудрости и добропорядочности.

В годы освоения целины Аманжол Каликович был председателем райисполкома, первым секретарем райкома партии в Алексеевском и Астраханском районах Акмолинской области. Был выдвинут на должность секретаря Целиноградского обкома партии. С 1970 года – заведующий отделом оргпартработы в ЦК Компартии Казахстана, затем более 13 лет, до выхода на пенсию, работал председателем Комиссии партийного контроля при ЦК Компартии Казахстана.

– За это время через мои руки прошли тысячи персональных дел, много жалоб и заявлений на руководящих работников, – рассказывает Каликов. – Я досконально занимался каждым делом, чтобы не допустить какой-либо несправедливости. Объективность и уважительное отношение к людям – вот мое жизненное кредо.

Честность, принципиальность, высочайшая требовательность к людям и прежде всего к себе, тщательное рассмотрение каждого персонального дела – все это снискало ему высокий авторитет. Он избирался делегатом нескольких съездов Компартии Казахстана, депутатом Верховного Совета республики четырех созывов. За трудовые заслуги награжден орденом Октябрьской Революции, тремя орденами Трудового Красного Знамени, а также орденом Дружбы народов и медалями «За трудовую доблесть», «За освоение целинных земель».

В мае 2004 года Указом Президента страны он был удостоен ордена Парасат за заслуги перед государством и активную общественную деятельность по консолидации общества. В своей книге воспоминаний «О пережитом», которая вышла в свет в 2010 году, Аманжол Каликович проникновенно говорит о тех добрых людях, которые встречались на его жизненном пути: о ребятах из детского дома, фронтовых друзьях, товарищах по работе. Особые слова признательности он выражает выдаю­щимся деятелям ушедшей эпохи, с кем в свое время свела его судьба. Это – Динмухамед Кунаев, Сагындык Кенжебаев, Сагадат Нурмагамбетов, Михаил Исиналиев и многие-многие другие.

– Новая эпоха, эпоха суверенного Казахстана выдвинула в мировые лидеры XXI века выдающегося деятеля современности – Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева, – говорит Аманжол Каликович. – Мне вспоминается, как депутаты Верховного Совета республики встретили аплодисментами предложение об утверждении кандидатуры Нурсултана Абишевича на пост главы Правительства. Тогда же было подчеркнуто, что 44-летний Нурсултан Назарбаев является самым молодым председателем Совмина среди всех его коллег в союзных республиках.

Депутаты отмечали, что Нурсултан­ Назарбаев, вышедший из гущи народных масс, за короткий срок получил безусловное общественное признание и сразу вошел в число ярких политических деятелей. Книгу воспоминаний Аманжол Каликов посвятил светлой памяти своей матери Сагат и супруги Зияды и включил в сборник не только свои выступления в печати, но также статьи и стихи, которые написаны о нем его соратниками и друзьми.

Подытоживая события минувших лет, Аманжол Каликович говорит:

– У меня нет накопленного капитала – движимого и недвижимого. Наш капитал – это наши дети. Размышляя, прихожу к выводу, что прожил жизнь не зря. Судьба не баловала меня, но и не бросила на дно общества. Считаю себя счастливым человеком.