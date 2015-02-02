«Амбулаторный» праздник

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Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область
Как отметил на торжественной церемонии их открытия заместитель акима области Бахтияр Макен, доступность медицинских услуг – одна из главных задач программы «Саламатты Қазақстан», ведь укрепление здоровья – неизменный приоритет государственной политики, важная составляющая повышения качества и продолжительности жизни.
В поселке Махамбет амбулатория прежде располагалась в приспособленном помещении. Новую, рассчитанную на 35 посещений в смену, строители возвели всего за 8 месяцев. Такая же СВА вступила в строй действующих в селе Трекино. В поселке Мичурино, находящемся в пригороде Уральска, пришлось построить амбулаторию вдвое больше, поскольку население здесь постоянно растет.
В новых СВА функционируют прививочный, стоматологический и процедурный кабинеты, дневной стационар, кабинет здорового ребенка, лаборатории, оснащенные современным оборудованием. По словам руководителя областного управления здравоохранения Камидоллы Ирменова, материально-техническая база медицинских учреждений региона совершенствуется постоянно и планомерно. В ближайшей перспективе планируется построить амбулатории в селах еще трех районов области.

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