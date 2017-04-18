Амерхан Рахимжанов освобожден от должности ответсекретаря МОН РК

Распоряжением Главы государства Амерхан Рахимжанов освобожден от должности ответственного секретаря Министерства образования и науки Республики Казахстан согласно поданному заявлению, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Рахимжанов Амерхан Муратпекович в 1987 году окончил Семипалатинский педагогический институт по специальности "преподаватель истории и обществоведения"; в 2000 году – Семипалатинский институт бизнеса и предпринимательства, Казахский финансово-экономический институт (экономист-менеджер).
В 1998 году Правительство направляло его в Японию по международному проекту обмена государственными служащими, там он изучал систему образования, общее администрирование и японский язык.
1977–1978 годы – рабочий колхоза имени Чапаева Урджарского района Семипалатинской области;
1981–1990 годы – преподаватель средней школы, секретарь комитета комсомола колхоза, секретарь партийного комитета колхоза имени Ленина;
1990–1991 годы – инструктор, заведующий кабинетом политпросвещения Урджарского райкома Компартии Казахстана;
1991–1995 годы – директор школы-лицея, заместитель начальника Семипалатинского областного департамента образования – директор областного института повышения квалификации педагогических кадров;
1995–1999 годы – начальник Семипалатинского городского управления образования, первый заместитель начальника Семипалатинского областного департамента образования, заведующий Бескарагайским районным отделом образования ВКО, стажировка в Японии по проекту обмена госслужащими в целях изучения системы образования, общего администрирования и японского языка;
1999–2001 годы – начальник управления Комитета среднего и профессионального образования Министерства здравоохранения, образования и спорта РК, заместитель директора департамента среднего образования Министерства образования и науки РК;
2001–2003 годы – заведующий сектором, заместитель заведующего Отделом социально-культурного развития Канцелярии Премьер-министра РК;
2003–2006 годы – начальник департамента образования Астаны;
2006–2008 годы – главный инспектор Администрации Президента РК, заместитель акима Актюбинской области, вице-министр культуры и информации РК;
2008–2010 годы – заместитель акима Астаны;
2010–2012 годы – первый заместитель председателя филиала Народно-Демократической партии "Нур Отан" Астаны, профессор кафедры политологии Казахстанско-Российского университета (0,25% ставки) по совместительству;
2012–2014 годы – заведующий Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК;
с 11.2015 года – ответственный секретарь Министерства образования и науки РК.