Американец исполнил кюй на домбре на сцене «Казахконцерта»

Культура,Музыка
Дана Аменова
корреспондент

В «Казахконцерте» состоялся праздничный концерт «Біздің жәрмеңке», посвящённый Дню Республики. Вечер традиционного искусства объединил на одной сцене песни, кюи, жыр-терме и национальные танцы, представив богатство и многообразие казахского культурного наследия, сообщает Kazpravda.kz 

В концерте выступили заслуженные деятели Казахстана Толғамбай Сембаев, Елмұра Жаңаберген, Еділ Басығараев, Медет Салықов, Клара Төленбаева, Ерболат Шалдыбеков, отличники сферы культуры Бауыржан Мұхамедбаев и Перизат Тұрарова, лауреат Государственной молодёжной премии «Дарын» Асқар Мұқият, лауреаты республиканских и международных конкурсов Мақсат Медеубек, Бауыржан Бекмұханбет, Ақерке Тәжібаева, Жанту Дадабев, Жаслан Кәрім, Ділназ Жаңбырбай, Дария Бекпенбетова, артистки балета ансамбля «Гүлдер» Іңкәр Айдархан и Аққанат Смағұлова, а также другие исполнители.

Программу праздничного вечера также украсили выступления специально приглашённых участников — заслуженного деятеля Казахстана Нұржана Жанпейісова, доктора PhD, кюйши-исследователя Айтолқын Тоқтаған и ансамбля «Қыздар», а также ансамбля танца «Шалқыма» филармонии имени Е. Рахмадиева.

Одним из самых ярких моментов вечера стало исполнение кюя Курмангазы «Адай» музыкантом-любителем из США Мистером Джеффом. Стремительное произведение, воплощающее дух свободы и характер Великой степи, в исполнении американского гостя продемонстрировало силу казахского кюя, преодолевающую национальные и языковые границы. Его увлечённость домброй и уважение к нашему национальному искусству придали праздничному вечеру особый колорит.

«Біздің жәрмеңке» стал вечером, воспевающим государственность и единство, передающим любовь к родной земле через язык искусства.

#Астана #США #кюй #«Казахконцерт» #«Адай»

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