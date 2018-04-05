Американец подстроил ДТП ради убийства сына и сел в тюрьму

Фото Arapahoe County Sheriff's Office
Житель американского штата Колорадо, пытавшийся убить малолетнего сына в ДТП, приговорен к 20 годам тюрьмы, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Denver Post.    

31-летний Натан Вайтцель (Nathan Weitzel) в феврале был признан виновным в покушении на убийство первой степени (так в США называется заранее спланированное умышленное убийство).

"Это крайне серьезное преступление, невинный ребенок пострадал и очень легко мог погибнуть", – заявил судья.

Мужчина устроил ДТП в августе 2016 года. На своем автомобиле он разогнался до 120 километров в час и врезался в стоящие на парковке машины. Сам Вайтцель перед этим пристегнулся, однако ремни на кресле сына, которому тогда было два с половиной года, закреплять не стал. В результате мальчик сломал ногу, получил сотрясение мозга и рассечение лба. Ему пришлось наложить 20 швов, пишет New York Post.

Отец рассказал следователям, что употреблял кокаин. Он также пояснил, что расправиться с сыном решил из-за слишком большой ответственности, а он не считал себя настоящим мужчиной и потому не смог бы воспитывать ребенка. Также сообщалось, что на убийство Вайтцель решился, смотря, как его сын играет в парке.

Первоначально американцу предъявили еще шесть других обвинений, в том числе в жестоком обращении с ребенком и нападении. Их сняли в обмен на чистосердечное признание в попытке убийства. После 20 лет в тюрьме мужчина также проведет пять лет под наблюдением.

