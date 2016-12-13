Американец потратил млн украденных USD на мобильную игру

Ботагоз Балтабаева
Фото из открытых источников
Житель Калифорнии Кевин Ли Ко на протяжении семи лет воровал деньги у своего работодателя и тратил их на мобильную игру Game of War, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru. 

Как стало известно, в компанию Holt, занимавшуюся продажей спецтехники, Ли Ко устроился в 2006 году. Спустя два года после трудоустройства он начал красть средства со счетов работодателя и делал это вплоть до своей поимки. Мужчине долгое время удавалось выходить сухим из воды, поскольку он возглавлял бухгалтерию компании.

Всего за семь лет Кевину удалось вывести со счетов компании, где он работал, почти 5 млн USD. На большую часть вор приобрел несколько дорогих автомобилей, стал членом элитного гольф-клуба, сделал себе пластическую операцию, а 1 млн USD потратил на встроенные покупки в мобильной игре Game of War.

Мужчина был арестован спустя месяц после увольнения из компании. Ему грозит 20 лет тюремного заключения за мошенничество и отмывание денег.

