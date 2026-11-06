Американец сорвал джекпот в сотни миллионов долларов

США
Айман Аманжолова
корреспондент

Лотерейный билет в Нью-Джерси принес владельцу 847 миллионов долларов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Этот выигрыш стал девятым по величине джекпотом в истории американской лотереи Powerball, передает телеканал WABC.

«Житель Нью-Джерси стал богаче на 847 миллионов долларов: один билет сорвал джекпот лотереи Powerball», - пишет телеканал.

По информации телеканала, счастливый билет был продан в супермаркете сети Wegmans в городке Монтвейл. Игрок угадал все шесть выпавших номеров: 15, 34, 41, 53, 56 и дополнительный шар Powerball под номером 21.

Личность победителя пока остается неизвестной. Согласно правилам штата, у обладателя билета есть ровно один год со дня розыгрыша, чтобы заявить о правах на приз, сообщает телеканал.

Победителю предстоит выбрать способ получения средств: полную сумму в 847 миллионов долларов в виде ежегодных выплат на протяжении 29 лет либо единовременный наличный платеж в размере 363,1 миллиона долларов (обе суммы указаны до вычета налогов), отмечает телеканал.

Выигрыш в 847 миллионов долларов стал девятым по величине джекпотом в истории Powerball, передает телеканал. Этот приз сорвали менее чем через три месяца после того, как в августе билет в Иллинойсе принес рекордные 1,04 миллиарда долларов, заняв восьмую строчку рейтинга.

Самым большим выигрышем в истории остается джекпот Powerball в размере 2,04 миллиарда долларов, который в ноябре 2022 года сорвал единственный счастливый билет, купленный в Калифорнии.

#США #лотерея #джекпот

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