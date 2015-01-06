«Американец в Париже» и россиянин в Алматы Свежий выпуск 639 Константин КЕШИН

«Сыграй мне «Лунную рапсодию»

Музыкант, потративший немало сил, вдохновенной изобретательности и многолетней непоколебимой настойчивости, чтобы придать джазовым сочинениям (импровизациям, разумеется, в обязательном порядке) статус высокой классики, программу составил в соответствии с самыми строгими консерваторскими вкусами.

На этот раз лауреат Европейской премии им. Густава Малера (каков уровень профессионального признания!), организатор немалого числа джазовых конкурсов, автор уникального проекта «Джазовая музыка в академических залах» подобрал концертные номера именно такого композиторского выбора: Гершвин, Моцарт, Цфасман. Перед первым программным произведением Даниил Борисович разминочно пробежался по фортепианным клавишам. Слушателям в дальнейшем еще предстояло хорошо прочувствовать, каким неиссякаемым запасом пламенной импульсивности, феноменальной технической оснащенности, а также искрометного юмора обладает наш жизнерадостный гость.

Многие сыгранные Д. Крамером музыкальные фразы и реплики, в особенности блистательные «авторские послесловия» самого пианиста к поименованным классикам в стенограммах официального назначения принято отмечать таким образом: (Смех в зале). Слушатели, не произнося ни слова, тем не менее, на протяжении всего первоклассного концерта оставались без сомнения чуткими и темпераментными «собеседниками» артиста.

После увлекательной, нешаблонной «разминки» Д. Крамера оркестр приступил к исполнению программного набора. И первое прозвучавшее произведение – симфоническая поэма Дж. Гершвина «Американец в Париже». Вот где счастливым слушателям пришлось интеллектуально «собраться», чтобы не пропустить ни одной части обширной музыкальной парижской панорамы.

Весь восторг от Лувра и «Красной мельницы» (так переводится название знаменитого кабаре «Мулен Руж»), от Триумфальной арки и Собора Святого сердца, от грандиозных «Русских сезонов» с Анной Павловой, Вацлавом Нижинским и Федором Шаляпиным, от парижской музыки и парижских стихов, одним словом – от «праздника, который всегда с тобой» талантливейший композитор Нового Света запечатлел в богатой партитуре «Американца».

Здесь всему-всему нашлось место, не пропало ничего. Лихая, разудалая плясовая мелодия «Матчиш, веселый танец, привез его испанец», обжигающее полуденным зноем Иберийского полуострова «О, танголита!», конечно же, умопомрачительный, феерический канкан, золотая классика великого волшебства – Чайковский и Дебюсси, Стравинский и Массне. Всего не перечислишь, но какое же наслаждение в сверхскоростном темпе разгадывать этот красивейший разносторонне-мелодийный «кроссворд». Многоопытные меломаны, не привлекая особенного внимания, старательно записывали, чтобы впоследствии «по косточкам» разбирать, как и весь концерт в целом, эту уникальную «поэму».

Гершвин прозвучал и во втором концертном отделении. Еще один безукоризненный шедевр – «Рапсодия в стиле блюз». Сдержанная сосредоточенность музыкального повествования, искренняя исповедальность романтически настроенного автора – вот черты этого проникновенного произведения. «Рапсодия» с ее светлой печалью, отчасти даже горестной задумчивостью, сожалением о несовершенстве мира и человеческого сердца, может быть названа, как одна из лучших поэтических книг современности – «Ностальгия по-настоящему». Чудесная музыка не позволяет трагедийному мировоззрению, печальной доминанте одержать верх. Как сказано в афористической максиме Достоевского: «Человеку для счастья нужно столько же счастья, сколько и несчастья». И наше мужающее в сопротивлении житейским невзгодам и несправедливостям сердце крепнет, с благодарностью принимая пленительную «Рапсодию в стиле блюз».





Свидание долгожданное и счастливое

Привлекательные черты оригинальной творческой манеры Даниила Борисовича – отличная пианистическая тренированность, отточенное мастерство безошибочного чтения нотного текста и столь же безукоризненной импровизации, безудержная энергия игры и необыкновенное артистическое обаяние – во всей полноте проявились в исполнении Моцарта (Двенадцатый концерт для фортепиано с оркестром) и Александра Цфасмана (Сюита для фортепиано с оркестром «От классики до джаза»).

Моцарт в неординарной интерпретации Крамера, если можно так выразиться, – двойной и тройной Моцарт; стилистические особенности великого австрийского композитора укрупнены, усилены, набраны, так сказать, курсивом. Покоряющая легкость исполнения далекой от начала нынешнего столетия музыки XVIII века убеждает, что взволнованная первозданность жизни сердца и души, которая с такой мощной силой вдохновляла Моцарта, столь же внятна, столь близка и нашим неравнодушным современникам.

Именно исполнение моцартовского Концерта позволяет уверенно говорить о как бы прирожденной, не скованной «техническими заботами» виртуозности Даниила Борисовича. Прибавим к сказанному исключительную ритмическую живость игры, роскошное звучание, в котором невозможно заметить даже малейшую шероховатость, безупречную волевую собранность и доброжелательную общительность замечательного артиста. А последовавшее за финальными пассажами моцартовского Концерта раскованное крамеровское «послесловие» заставило предположить, что будь Вольфганг Амадей современником Даниила Борисовича, наверняка, оба согласно импровизировали бы в четыре руки к великой славе чудесной музыки, ее вечной душевной красоте.

И то же самое с полным правом можно утверждать по поводу цфасмановского симфонического сочинения. Д. Крамер, можно сказать, решительно не согласился с давно и, казалось, навсегда закрепленной за Александром Цфасманом репутацией феноменального джазового пианиста, несравненного импровизатора, сочинившего своего рода «визитную карточку» будто бы беззаботной и легкомысленно-веселой до- и послевоенной эпохи. Кто не напевал в детстве и юности непритязательную, необыкновенно оптимистическую песенку «Неудачное свидание»: «Мы были оба – я у аптеки, а я в кино искала вас». На этот раз А. Цфасман предстал композитором иного, не менее интересного характера.

К указанным в филармонической программке произведениям Гершвина, Моцарта и Цфасмана Даниил Крамер со всей благороднейшей щедростью подлинного музыканта прибавлял все новые и новые бравурные и элегические фортепианные миниатюры. И слушатели восторженно и оглушительно отвечали прекрасному артисту любовью с первого звука и навсегда, в уверенности, что рано или поздно обязательно состоится новая встреча.

Остается в завершение к сказанному добавить, что очередной абонементный концерт проходил при непременном участии Государственного академического симфонического оркестра РК под управлением заслуженного артиста России, художественного руководителя и главного дирижера ГАСО Рената Салаватова.



