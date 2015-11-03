Американка меняет гены для вечной молодости

Ученые впервые в истории человечества изменили геном взрослой женщины, чтобы повернуть вспять ее биологические часы и преодолеть старение, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал "МИР24".
44-летняя Элизабет Пэрриш добровольно разрешила специалистам испытать на ней инновационный метод генной терапии, который, возможно, поможет человечеству преодолеть старение.
Отметим, что революционная терапия, еще ни разу не испытанная на человеке, может вызвать неведомые побочные эффекты.
"Медики ввели в организм американки генетический материал, который, предположительно, проникнет внутрь ядра каждой клетки ее тела и запустит изменения, останавливающие процесс старения и омолаживающие организм", – говорится в сообщении.
Несмотря на серьезные риски, Пэрриш о своем решение не жалеет и на участие в эксперименте согласилась осознанно. Элизабет знает, что может умереть в ходе эксперимента, но готова пожертвовать своей жизнью ради открытия, которое сможет изменить жизни миллионов других людей.
"Если произойдет что-то страшное, я все равно буду уверена, что сделала правильный выбор. Если один шаг может изменить мир, но этот шаг будет стоить жизни, он все равно должен быть сделан", – рассказала отважная женщина, отметив, что родные и знакомые ее поддерживают, поскольку понимают, почему она согласилась на участие в исследовании.
Миссис Пэрриш также пояснила журналистам, в чем состоит суть инновационной методики. По словам американки, разработчики генной терапии делают акцент на два уже хорошо изученных гена. Первый из них – это миостатин (белок, подавляющий рост и дифференцировку мышечной ткани), воздействие на который проверено в успешных клинических испытаниях на людях.
"Мы тормозим выработку в организме миостатина, за счет чего стимулируем мышечный рост и препятствуем развивающейся с возрастом дистрофии мышц – саркопении", – пояснила она.
Также генная терапия предусматривает стимулирование выработки теломеразы – фермента, отвечающего за восстановление длины теломер, то есть концов хромосом, обеспечивающих целостность и стабильность человеческой ДНК.
Добавим, что через три месяца будет первое большое обследование и подведение первых биологических итогов.