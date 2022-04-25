Американская компания "Champion Foods" заинтересовалась импортом казахстанской продукции

Заместитель Премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов провел встречу с представителями американской компании «Champion Foods», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

По словам Бахыта Султанова, всего за последние 15 лет в экономику Казахстана из США инвестировано порядка $46 млрд. Здесь действует более 500 предприятий с участием американского капитала в различных отраслях экономики.

В свою очередь представители «Champion Foods» выразили заинтересованность в импорте казахстанской агропромышленной продукции. Также они отметили возможность создания на территории республики производственных предприятий по переработке овощей и фруктов для последующего экспорта продукции.

«Казахстан является лидером региона по привлечению инвестиций. При этом акцент делается на создании высокотехнологичных экспортоориентированных производств. Мы приветствуем намерения «Champion Foods» развивать сотрудничество не только в торговой, но и в производственной сфере», — сказал Султанов.

Заместитель Премьер-министра также проинформировал представителей компании «Champion Foods» об инструментах поддержки экспортеров обработанной продукции.

Компания-оператор государственной поддержки экспортеров — АО «QazTrade» — заключила с «Champion Foods» меморандум о сотрудничестве. В рамках меморандума стороны планируют поддерживать совместные инициативы по продвижению казахстанских продовольственных товаров на зарубежных рынках и реализации совместных экспортоориентированных инвестпроектов.