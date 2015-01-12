Американские инженеры определили оптимальную длину ресниц человека, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Лента.ру
. Согласно выводам исследователей, она не должна превышать одной трети от ширины глаза. В противном случае ресницы, вместо того чтобы защищать орган зрения, направляют загрязненный воздух к глазному яблоку. Иными словами, искусственное удлинение ресниц представляет опасность для здоровья глаз. Исследование готовится к публикации в журнале Journal of the Royal Society Interface, а коротко о нем сообщила Daily Mail.
Гильермо Амадор (Guillermo Amador) из Технологического института Джорджии и его коллеги сделали свое открытие путем экспериментов с синтетическими сетками в аэродинамической трубе. Оптимального минимума длины ресниц ученые не нашли. Однако они обнаружили, что, начиная с определенного размера, волосы, расположенные по краю глаз, больше не улавливают воздух, а, напротив, направляют его к органам зрения, высушивая и загрязняя их. Пороговую величину ученые определили в одну треть от ширины глазного яблока. Такой же показатель они получили, сравнив длину ресниц у 22 видов млекопитающих (от ежей до жирафов).
Полученные выводы могут быть полезны не только для тех, кто пользуется тушью для ресниц. Результаты исследования пригодятся и в конструировании марсоходов. Амадор разрабатывает сетки для автоматического очищения солнечных панелей этих аппаратов. Он напоминает, что марсоход Spirit
перестал работать именно потому, что застрял в песчаной дюне, и марсианские ветра не могли больше сдувать пыль с его батарей. На будущих роверах можно будет установить синтетические "ресницы", не дающие частицам скапливаться на поверхности солнечных панелей.