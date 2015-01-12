Американские инженеры определили оптимальную длину ресниц

В мире
794
Марат Манаспаев
Американские инженеры определили оптимальную длину ресниц человека, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру. Согласно выводам исследователей, она не должна превышать одной трети от ширины глаза. В противном случае ресницы, вместо того чтобы защищать орган зрения, направляют загрязненный воздух к глазному яблоку. Иными словами, искусственное удлинение ресниц представляет опасность для здоровья глаз. Исследование готовится к публикации в журнале Journal of the Royal Society Interface, а коротко о нем сообщила Daily Mail.

Гильермо Амадор (Guillermo Amador) из Технологического института Джорджии и его коллеги сделали свое открытие путем экспериментов с синтетическими сетками в аэродинамической трубе. Оптимального минимума длины ресниц ученые не нашли. Однако они обнаружили, что, начиная с определенного размера, волосы, расположенные по краю глаз, больше не улавливают воздух, а, напротив, направляют его к органам зрения, высушивая и загрязняя их. Пороговую величину ученые определили в одну треть от ширины глазного яблока. Такой же показатель они получили, сравнив длину ресниц у 22 видов млекопитающих (от ежей до жирафов).

Полученные выводы могут быть полезны не только для тех, кто пользуется тушью для ресниц. Результаты исследования пригодятся и в конструировании марсоходов. Амадор разрабатывает сетки для автоматического очищения солнечных панелей этих аппаратов. Он напоминает, что марсоход Spirit перестал работать именно потому, что застрял в песчаной дюне, и марсианские ветра не могли больше сдувать пыль с его батарей. На будущих роверах можно будет установить синтетические "ресницы", не дающие частицам скапливаться на поверхности солнечных панелей.

Популярное

Все
«Маскарад» в Шымкенте
В Москве звучал кюй «Әлқисса»
В регионе начал работу интеграционный центр «Бізбен бірге бол!»
Здесь все продумано до мелочей!
Праздник позитивных привычек
Горячие обеды – каждому школьнику
Капсулы здоровья... для коров
Не просто стратегия, а шанс
Вторая жизнь плантаций
У Минтруда и «Amanat» разные калькуляторы?
Переходят на водосбережение
Глава государства поздравил Kazinform
Завершается поливной сезон
Площади орошаемых земель расширяют в Улытау
Закладывая основу эффективного партнерства
Для шахт, обогатительных фабрик и ТЭЦ
Запас прочности животноводства
Искусственный интеллект – ключ к модернизации экономики
Обрабатывающий сектор – локомотив экономики
Фундаментальная основа для развития
35 школ Атырауской области остались без директоров
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Тяньцзинь – Пекин: как визит Токаева усилил позиции Казахстана в Евразии
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Бой Алмахан — Топурия решит судьбу лучшего бойца UFC
«День сурка» по-казахски: как прошла закрытая премьера фильма Qaitadan в Астане
Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Португалии
Свыше миллиарда тенге составили незаконные соцвыплаты в Казахстане за год
В Кызылординской области началась уборка риса
На пути к е-экономике будущего
Токаев направил телеграмму Си Цзиньпину
На космодроме Байконур увеличат гарантированные пуски
Казахстан и Туркменистан будут защищать и поощрять взаимные инвестиции
Дарбаза – Мактаарал: проект особого значения
Освобожден от должности первый зампредседателя АРРФР
Усовершенствован механизм защиты дольщиков
Решение экологических проблем Кызылординской области – на контроле мажилисменов
ИИ приходит в школу
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Сегодня – День спорта
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Читайте также

Новое месторождение нефти обнаружили в Венгрии
Каждый десятый ребенок в мире страдает ожирением – UNICEF
На Кубе полный блэкаут
Трамп распорядился приспустить флаги в США из-за убийства Ч…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]