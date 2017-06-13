Американские прокуроры подадут в суд на Трампа

Прокуроры округа Колумбия и штата Мэриленд подадут в суд на президента США Дональда Трампа за нарушение антикоррупционного законодательства, поскольку тот предположительно получал финансирование от других государств после вступления в должность, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на interfax.ru
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Обвинение строится также вокруг конфликта интересов. До вступления в должность Трамп пообещал передать управление своей компанией своим сыновьям. Как утверждают прокуроры Карл Расин и Брайан Фрош, Трамп нарушил обещание. По их сведениям, президент регулярно получает сводки о состоянии финансов своей компании от сына Эрика.
Если суд даст делу ход, прокуроры потребуют у Трампов налоговые декларации, чтобы оценить размер внешнеторговых сделок их компании. Они ожидают, что дело будет рассматривать верховный суд.