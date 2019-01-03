Американские рыбаки сняли на видео самую большую рыбу в мире

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Китовая акула – ее длина около шести метров – некоторое время дрейфовала вокруг рыбацкой лодки в районе Форт-Пирса в американском штате Флорида, а экипаж снимал морское животное на сотовые телефоны, сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox4now.
"Я услышал про китовую акулу, но подумал, что это шутка, – сказал местный капитан Алек Лудакис. – За 31 год я видел их только три раза у нашего побережья, это очень редкое явление".
Китовые акулы считаются самыми большими рыбами в мире. Они довольно безопасны и питаются планктоном.
"Я услышал про китовую акулу, но подумал, что это шутка, – сказал местный капитан Алек Лудакис. – За 31 год я видел их только три раза у нашего побережья, это очень редкое явление".