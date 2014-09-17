Американские ученые впервые смогли запечатлеть молекулу в движении
О важности открытия сообщается в журнале Nature Photonics, передает ИТАР-ТАСС.
Как утверждают авторы работы, их научное достижение позволит
человечеству стать еще на шаг ближе к пониманию законов квантовой
механики.
Идея создания квантового компьютера была высказана и теоретически
обоснована еще в начале 1980 годов учеными разных стран, в том числе
Советского Союза и Соединенных Штатов. Однако попытки построить такое
устройство, которое сможет выполнять гораздо больше операций в единицу
времени, чем обычный компьютер, пока не привели к каким-либо
практическим результатам. Тем не менее многие компании, в частности, в
США, Канаде и Западной Европе продолжают серьезные работы в этом
направлении.
В будущем на основе полученных результатов могут быть разработаны
квантовые компьютеры и системы шифрования личной переписки, защищенные
от хакеров.
В 1980 годы ученым удалось получить изображение неподвижной
молекулы. Долгое время считалось, что снять молекулу в движении
невозможно. Чтобы решить эту задачу, исследователи использовали
микроскопы и сверхбыстрые лазеры.
Они поместили молекулу органического вещества между двумя золотыми
наносферами, закрепив получившуюся конструкцию внутри силиконовой
оболочки. Наблюдение велось в течение часа. Впоследствии, после
обработки данных, было установлено, что все время молекула вещества
переходила из одного квантового состояния в другое.
Ученые представили видеозапись, на которой небольшая светящаяся точка
испускает импульсы световых волн.
По оценкам ученых, процессы перехода
молекулы из одного квантового состояния в другое, сопровождающиеся
световым импульсом, протекают с огромной частотой.
Ученые убеждены, что результаты их изысканий позволят установить,
каким именно образом идет процесс формирования и разрыва химических
связей.