В мире
Американские ученые впервые смогли запечатлеть молекулу в движении
О важности открытия сообщается в журнале Nature Photonics, передает ИТАР-ТАСС.

Как утверждают авторы работы, их научное достижение позволит человечеству стать еще на шаг ближе к пониманию законов квантовой механики. 

Идея создания квантового компьютера была высказана и теоретически обоснована еще в начале 1980 годов учеными разных стран, в том числе Советского Союза и Соединенных Штатов. Однако попытки построить такое устройство, которое сможет выполнять гораздо больше операций в единицу времени, чем обычный компьютер, пока не привели к каким-либо практическим результатам. Тем не менее многие компании, в частности, в США, Канаде и Западной Европе продолжают серьезные работы в этом направлении. В будущем на основе полученных результатов могут быть разработаны квантовые компьютеры и системы шифрования личной переписки, защищенные от хакеров.

В 1980 годы ученым удалось получить изображение неподвижной молекулы. Долгое время считалось, что снять молекулу в движении невозможно. Чтобы решить эту задачу, исследователи использовали микроскопы и сверхбыстрые лазеры. Они поместили молекулу органического вещества между двумя золотыми наносферами, закрепив получившуюся конструкцию внутри силиконовой оболочки. Наблюдение велось в течение часа. Впоследствии, после обработки данных, было установлено, что все время молекула вещества переходила из одного квантового состояния в другое. Ученые представили видеозапись, на которой небольшая светящаяся точка испускает импульсы световых волн.

По оценкам ученых, процессы перехода молекулы из одного квантового состояния в другое, сопровождающиеся световым импульсом, протекают с огромной частотой. Ученые убеждены, что результаты их изысканий позволят установить, каким именно образом идет процесс формирования и разрыва химических связей.

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