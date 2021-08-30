Американский эксперт анализирует антиядерную политику Казахстана Политика 3261 Леон Ратц, старший программный специалист аналитического центра Nuclear Threat Initiative, Вашингтон, США

В этом году исполняется 30 лет с того момента, как Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял смелое решение о закрытии полигона. Это решение является одной из важнейших вех в области ядерного нераспространения, которое привело к процессу денуклеаризации и стало важным уроком политикам, стремящимся противостоять современным ядерным вызовам.



История Семипалатинска не закончилась на решении о закрытии испытательного полигона. Действительно, 29 августа 1991 года стало лишь началом исторического периода денуклеаризации в Казахстане, включая безопасную передачу сотен единиц ядерного оружия России, закрытие предприятий по производству плутония, вывоз сотен килограммов высокообогащенного урана, трудо­устройство тысяч ученых и закрытие многих химических, биологических и ядерных объектов советского периода. Почти все эти мероприятия финансировались и поддерживались Программой Нанна-Лугара по совместному снижению угрозы, наследием которой мы особенно гордимся в «Инициативе по сокращению ядерной угрозы» (NTI).



В течение почти 25 лет Семипалатинск был местом интенсивного сотрудничества между Казахстаном, США и Россией по обеспечению безопасности уязвимых ядерных материалов и предупреждению рис­ков контрабанды ядерного оружия. Туннели должны были быть запечатаны (и перезапечатаны), плутоний должен был быть найден и вывезен, испытательная инфраструктура должна была быть демонтирована, а ограждения установлены. Американские власти обеспечили финансирование и управление проектом, Россия направила ученых и предоставила информацию, а Казахстан обеспечил доступ и реализацию проекта. Когда в 2012 году большая часть трехсторонней работы была завершена (расходы на нее составили более 150 млн долларов), Президент США Барак Обама отметил ее как «результат выдающегося сотрудничества между нашими тремя странами» и назвал важным достижением прогресса в области ядерной безопасности во всем мире.



Семипалатинск дает множество уроков для будущей деятельности по обеспечению ядерной безопасности в таких странах, как Северная Корея, где поток информации ограничен, а глубоко укоренившиеся подозрения необходимо преодолеть. Сотрудничество между американскими, российскими и казахстанскими учеными по обеспечению безопасности ядерного материала в Семипалатинске представляет собой пособие по техническому сотрудничеству, которое понадобится для закрытия и восстановления северокорейских ядерных объектов, таких как Пёнре и Йонбёне. Ученые и инженеры имеют все возможности для работы с коллегами в таких местах, поскольку они «говорят на одном языке» и могут сосредоточиться на поиске технических решений проблем снижения угрозы, несмотря на политическую напряженность. Американские программы, включая программу «Совместное снижение угрозы» министерства обороны США, будут нуждаться в постоянной поддержке конгресса для решения подобных проблем в будущем.



Важно также помнить, что история Семипалатинска все еще не завершена.



Хотя бетонные заглушки и плутониево-цементные смеси в «Семи» (как его часто называли американцы, работавшие там) значительно снизили риски от оставшихся там ядерных материалов, они не устранили их полностью. До тех пор, пока ядерные материалы остаются захороненными в этих туннелях, необходимо будет управлять рисками безопасности, распространения и экологическими рисками. Казахстану необходимо будет поддерживать эффективную безопасность вокруг этого обширного объекта с хорошо обученными и оснащенными силами реагирования. Необходимо будет постоянно оценивать воздействие на окружающую среду. Действительно, сохраняющиеся вызовы в Семипалатинске служат мощным напоминанием о том, что работа по обеспечению ядерной безопасности никогда не бывает законченной. Она требует постоянной бдительности, финансирования и осознания возможных негативных последствий, если мы когда-либо ослабим бдительность.

