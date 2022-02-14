Американский эксперт проанализировал события "трагического января" в Казахстане Политика Александр Бри

Разбирая причины и последствия событий «трагического января», известный американский эксперт по постсоветскому пространству, старший научный сотрудник «Атлантического совета» Ариэль Коэн указывает на то, что, несмотря на серьезные упущения в подготовке государства и сил безопасности к подобным вызовам, Президент Касым-Жомарт Токаев сумел преодолеть самый масштабный кризис в истории независимого Казахстана и вернуть страну на путь системной модернизации.



Эксперта в том числе впечатлило быстрое восстановление правопорядка, благодаря которому страна сегодня способна продолжить внутренние реформы при сохранении сбалансированной внешней политики сотрудничества с Россией, Китаем и странами Запада. Сейчас Казахстан проходит во многом болезненный период «извлечения уроков» и выработки условий нового «общественного договора» между властью и гражданами.



Такие выводы содержатся в статьях Ариэля Коэна «Испытание Казахстана на прочность: январская трагедия и ее последствия» и «Казахстанский кризис: потрясение, последствия и дальнейший путь», которые вышли в январе на сайтах Института стратегии и политики Newlines и Института Центральной Азии и Кавказа при Программе изучения Шелкового пути.



Описывая хронологию протестов и нападений вооруженных преступных групп, Ариэль Коэн анализирует их истоки и указывает на то, что, как и во многих других подобного рода потрясениях в мире, причины кризиса были многогранны и накапливались годами. Среди них он называет как реальное недовольство многих граждан своим социально-экономическим положением, которое ухудшилось из-за влияния пандемии COVID-19 и роста инфляции, что нашло свое выражение в первоначальных мирных протестах, так и нездоровое соперничество между отдельными группами влияния в политической элите страны, часть из которых, вероятно, решила воспользоваться своим силовым ресурсом с учас­тием исламских радикалов.



«Это было, без сомнения, тяжелейшее испытание для казахстанской государственности с момента обретения независимос­ти. С начала своего пребывания в должности в 2019 году Президент Касым-Жомарт Токаев пытался провести ряд реформ, создать новые площадки для диалога с населением, улучшить социальное положение людей, сократить неравенство доходов и расширить свободу слова, – пишет американский политолог. – Однако эта политика не была реализована в полной мере. Отсутствие ответной реакции со стороны политической системы на всех уровнях привело к изоляции элиты и слабой обратной связи».



Затруднения с реализацией реформ усугубились ухудшением экономических условий. Хотя Казахстан является самой богатой страной в Центральной Азии, многие простые граждане чувствуют себя обделенными, в то время как в стране проживают пять человек, входящих в список миллиардеров журнала «Форбс».



Но произошедшее лишь отчасти можно объяснить как протест части граждан против ухудшения своего социально-экономического положения. По мнению эксперта, речь идет о двух очень важных элементах: религиозном экстремизме и криминале.



Поначалу правоохранительные органы действительно избегали применения силы. Но захват мирных протестов группами агрессивных погромщиков, а затем вооруженными экстремис­тами заставил Касым-Жомарта Токаева быстро перейти от прислушивания к требованиям демонстрантов к быстрым действиям: объяснив произошедшее вмешательством иностранных террористов, направить силы безопасности для подавления мародерствующих банд.



Вместе с тем сообщения об активизировавшихся «спящих ячейках» радикальных исламис­тов явно нуждаются в расследовании. Задаются вопросы об их происхождении и распространенности. Кто и где их обучал? Представители Правительства и ряд наблюдателей считают, что это могут быть ветераны боевых действий в Ираке и Сирии.



Доверенные источники автора в Казахстане рассказали, что после конфликтов на Ближнем Востоке, спровоцированных агрессивными исламистскими террористическими группами, некоторые их бойцы из стран Центральной Азии – казахи и другие – проникли в Казахстан. В стране были созданы исламистские ячейки. Есть также сообщения о том, что по крайней мере один сотрудник правоохранительных органов был обезглавлен, с чем в Казахстане до этого явно не сталкивались.



Таким образом, отмечает Ариэль Коэн, начавшиеся мирно протесты на определенном этапе перешли в массовые беспорядки, участники которых нападали на полицию, захватывали и поджигали административные здания. Судя по всему, участники беспорядков похитили оружие из здания КНБ в Алматы, при этом не получив, как утверждается, сопротивления.



Реакция оказалась оперативной. Шестого января возглавлявший на тот момент КНБ Карим Масимов был арестован по подозрению в государственной измене, а два его заместителя уволены. Девятнадцатого января Президент Касым-Жомарт Токаев уволил министра обороны и главу Национальной гвардии. События в стране свидетельствуют, по мнению американского эксперта, как минимум о провале системы раннего предупреж­дения подобных диверсий, в результате чего в начальный период кризиса правоохранительные органы оказались не подготовлены к случившемуся.



Эскалация насилия и подрыв безопасности в стране привели к тому, что 5 января Президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая оперативно приняла решение направить в Казахстан силы быстрого реагирования. Были задействованы войска из России, Беларуси, Армении, Кыргызстана и Таджикистана, которые оказали необходимую поддержку казахстанским силам безопасности.



При этом неоднократно подчеркивалось, что альянс не будет принимать участия в боевых действиях. Возглавляемые Россией войска охраняли ряд стратегических объектов, таких как административные здания, аэропорт и электростанции, в то время как казахстанские силы подавляли сопротивление бандитов. По мнению Ариэля Коэна, «несмотря на насилие и бесчинства, оперативность разрешения кризиса впечатляет».



При этом эксперт подчеркивает, что помощь ОДКБ не подорвала «многовекторной» внешней политики, проводимой Казахстаном на протяжении последних 30 лет.



Достижение экономического сотрудничества и сотрудничества в области безопасности с крупнейшими геополитическими центрами – это большое достижение.



Автор предполагает, что Касым-Жомарт Токаев, который занимал посты министра иностранных дел и Премьер-министра страны, продолжит придерживаться этого сбалансированного подхода.



Как указал Ариэль Коэн, «худшая часть кризиса, похоже, позади». На всей территории Казахстана было снято чрезвычайное положение, войска ОДКБ ушли, 18 января ­Нурсултан Назарбаев выступил с видеообращением к нации, выразив полную поддержку своему преемнику и действующему Правительству.



Тем не менее преодоление последствий январских событий в Казахстане потребует от руководства страны, пожалуй, не меньшей мудрости и больших дипломатических навыков.



В руководстве страны стоят опытные политики и дипломаты – профессионалы своего дела с богатым опытом и знаниями в области международных отношений. Новый кабинет должен использовать эти преимущества для того, чтобы соблюсти нужный баланс между борьбой с оттоком капитала и сохранением привлекательности страны для инвесторов.



Пандемия COVID-19 и беспорядки стали двойным испытанием для сегодняшнего Казахстана. Тем не менее, по оценке американского эксперта, все указывает на то, что при умелом руководстве, доверии со стороны народа и доброй воле граждан страна способна выйти из кризиса.



Приоритетом для Администрации Касым-Жомарта Токаева будет работа по развеиванию беспокойства со стороны иностранных правительств и инвесторов и постепенное возвращение к той равноудаленной внешней политике и внутренней стабильности, которые делали Казахстан магнитом для инвестиций все эти 30 лет.



«Действия говорят громче слов, мы видим, что Токаев сигнализирует о своем намерении провести глубокие изменения, которые перенаправят прибыль от добывающей промышленнос­ти из карманов элиты обратно в государственный бюджет», – отмечает Ариэль Коэн, призывая также улучшить работу таможенной службы для увеличения доходов в бюджет.



«Видно, что страна вновь продолжает свой курс по пути модернизации, проведения реформ и уравновешенной внешней политики, которая позволяет балансировать между такими великими державами, как Россия, Китай и США», – продолжает автор.



Со своей стороны, Вашингтон также был застигнут врасплох социальными волнениями и насилием в Казахстане, в стране, находящейся в самом сердце Евразии, соответственно, имеющей большое значение и для американской внешней политики. Касым-Жомарт Токаев говорит, что повысит уровень жизни населения, устранит разрыв в доходах, создаст рабочие места и обуздает инфляцию, и обещает, что политическая модернизация продолжится. При этом, считает Ариэль Коэн, Казахстану потребуется помощь соседей, друзей и союзников, включая США и ЕС.



Вашингтону необходимо заверить своих стратегических парт­неров в том, что американские интересы в Казахстане и регионе остаются стабильными и постоянными, и что он по-прежнему привержен дипломатическому взаимодействию, экономичес­кому развитию, инвестициям и сотрудничеству. США следует помочь Казахстану двигаться в направлении «справедливого распределения благ, социально-экономического развития регионов, а также повышения уровня образования и развития казахской культуры».



Администрации Джо Байдена, считает автор, необходимо поощрять и поддерживать равноудаленную политику казах­станской дипломатии, экономических и социальных реформ, надлежащего управления, проз­рачности и повышения эффективности работы правительства, защиты прав инвесторов и усиления роли гражданского общества.



Необходимо усиление диалога между США и Казахстаном для того, чтобы оценить и наметить пути улучшения и укрепления двусторонних отношений и предложить свою помощь в это сложное время. «США должны поддержать приверженность правительства Казахстана гарантировать безопасность западных инвестиций наряду с активизацией усилий по проведению экономических, политических и социальных реформ», – рекомендует автор.



Сотрудничество между США и Казахстаном является ценным стратегическим активом, особенно в условиях текущих глобальных стратегических вызовов. Обе страны должны сделать все возможное, чтобы сохранить и значительно укрепить свои двусторонние отношения, убежден Ариэль Коэн.



После январских беспорядков Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о предстоящем ускорении социально-экономических реформ, включая меры для поэтапного сокращения неравенства доходов граждан и элит. Казахстану также необходимо быстро восстановить свою репутацию и взвешенную внешнюю политику, поскольку страна должна избежать превращения в зону трения между Москвой, Вашингтоном и Пекином.



«Казахстанское правительство должно упорно работать над тем, чтобы восстановить доверие своего народа и всего мира. У него есть для этого все возможности», – заключил Ариэль Коэн.

