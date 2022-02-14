Американский эксперт проанализировал события "трагического января" в Казахстане

Американский эксперт по постсоветскому пространству Ариэль Коэн проанализировал события «трагического января» в Казахстане.
Разбирая причины и последствия событий «трагического января», известный американский эксперт по постсоветскому пространству, старший научный сотрудник «Атлантического совета» Ариэль Коэн указывает на то, что, несмотря на серьезные упущения в подготовке государства и сил безопасности к подобным вызовам, Президент Касым-Жомарт Токаев сумел преодолеть самый масштабный кризис в истории независимого Казахстана и вернуть страну на путь системной модернизации.
Эксперта в том числе впечатлило быстрое восстановление правопорядка, благодаря которому страна сегодня способна продолжить внутренние реформы при сохранении сбалансированной внешней политики сотрудничества с Россией, Китаем и странами Запада. Сейчас Казахстан проходит во многом болезненный период «извлечения уроков» и выработки условий нового «общественного договора» между властью и гражданами.
Такие выводы содержатся в статьях Ариэля Коэна «Испытание Казахстана на прочность: январская трагедия и ее последствия» и «Казахстанский кризис: потрясение, последствия и дальнейший путь», которые вышли в январе на сайтах Института стратегии и политики Newlines и Института Центральной Азии и Кавказа при Программе изучения Шелкового пути.
Описывая хронологию протестов и нападений вооруженных преступных групп, Ариэль Коэн анализирует их истоки и указывает на то, что, как и во многих других подобного рода потрясениях в мире, причины кризиса были многогранны и накапливались годами. Среди них он называет как реальное недовольство многих граждан своим социально-экономическим положением, которое ухудшилось из-за влияния пандемии COVID-19 и роста инфляции, что нашло свое выражение в первоначальных мирных протестах, так и нездоровое соперничество между отдельными группами влияния в политической элите страны, часть из которых, вероятно, решила воспользоваться своим силовым ресурсом с участием исламских радикалов.
«Это было, без сомнения, тяжелейшее испытание для казахстанской государственности с момента обретения независимости. С начала своего пребывания в должности в 2019 году Президент Касым-Жомарт Токаев пытался провести ряд реформ, создать новые площадки для диалога с населением, улучшить социальное положение людей, сократить неравенство доходов и расширить свободу слова, – пишет американский политолог. – Однако эта политика не была реализована в полной мере. Отсутствие ответной реакции со стороны политической системы на всех уровнях привело к изоляции элиты и слабой обратной связи».
Затруднения с реализацией реформ усугубились ухудшением экономических условий. Хотя Казахстан является самой богатой страной в Центральной Азии, многие простые граждане чувствуют себя обделенными, в то время как в стране проживают пять человек, входящих в список миллиардеров журнала «Форбс».
Но произошедшее лишь отчасти можно объяснить как протест части граждан против ухудшения своего социально-экономического положения. По мнению эксперта, речь идет о двух очень важных элементах: религиозном экстремизме и криминале.
Поначалу правоохранительные органы действительно избегали применения силы. Но захват мирных протестов группами агрессивных погромщиков, а затем вооруженными экстремистами заставил Касым-Жомарта Токаева быстро перейти от прислушивания к требованиям демонстрантов к быстрым действиям: объяснив произошедшее вмешательством иностранных террористов, направить силы безопасности для подавления мародерствующих банд.
Вместе с тем сообщения об активизировавшихся «спящих ячейках» радикальных исламистов явно нуждаются в расследовании. Задаются вопросы об их происхождении и распространенности. Кто и где их обучал? Представители Правительства и ряд наблюдателей считают, что это могут быть ветераны боевых действий в Ираке и Сирии.
Доверенные источники автора в Казахстане рассказали, что после конфликтов на Ближнем Востоке, спровоцированных агрессивными исламистскими террористическими группами, некоторые их бойцы из стран Центральной Азии – казахи и другие – проникли в Казахстан. В стране были созданы исламистские ячейки. Есть также сообщения о том, что по крайней мере один сотрудник правоохранительных органов был обезглавлен, с чем в Казахстане до этого явно не сталкивались.
Таким образом, отмечает Ариэль Коэн, начавшиеся мирно протесты на определенном этапе перешли в массовые беспорядки, участники которых нападали на полицию, захватывали и поджигали административные здания. Судя по всему, участники беспорядков похитили оружие из здания КНБ в Алматы, при этом не получив, как утверждается, сопротивления.
Реакция оказалась оперативной. Шестого января возглавлявший на тот момент КНБ Карим Масимов был арестован по подозрению в государственной измене, а два его заместителя уволены. Девятнадцатого января Президент Касым-Жомарт Токаев уволил министра обороны и главу Национальной гвардии. События в стране свидетельствуют, по мнению американского эксперта, как минимум о провале системы раннего предупреждения подобных диверсий, в результате чего в начальный период кризиса правоохранительные органы оказались не подготовлены к случившемуся.
Эскалация насилия и подрыв безопасности в стране привели к тому, что 5 января Президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая оперативно приняла решение направить в Казахстан силы быстрого реагирования. Были задействованы войска из России, Беларуси, Армении, Кыргызстана и Таджикистана, которые оказали необходимую поддержку казахстанским силам безопасности.
При этом неоднократно подчеркивалось, что альянс не будет принимать участия в боевых действиях. Возглавляемые Россией войска охраняли ряд стратегических объектов, таких как административные здания, аэропорт и электростанции, в то время как казахстанские силы подавляли сопротивление бандитов. По мнению Ариэля Коэна, «несмотря на насилие и бесчинства, оперативность разрешения кризиса впечатляет».
При этом эксперт подчеркивает, что помощь ОДКБ не подорвала «многовекторной» внешней политики, проводимой Казахстаном на протяжении последних 30 лет.
Достижение экономического сотрудничества и сотрудничества в области безопасности с крупнейшими геополитическими центрами – это большое достижение.
Автор предполагает, что Касым-Жомарт Токаев, который занимал посты министра иностранных дел и Премьер-министра страны, продолжит придерживаться этого сбалансированного подхода.
Как указал Ариэль Коэн, «худшая часть кризиса, похоже, позади». На всей территории Казахстана было снято чрезвычайное положение, войска ОДКБ ушли, 18 января Нурсултан Назарбаев выступил с видеообращением к нации, выразив полную поддержку своему преемнику и действующему Правительству.
Тем не менее преодоление последствий январских событий в Казахстане потребует от руководства страны, пожалуй, не меньшей мудрости и больших дипломатических навыков.
В руководстве страны стоят опытные политики и дипломаты – профессионалы своего дела с богатым опытом и знаниями в области международных отношений. Новый кабинет должен использовать эти преимущества для того, чтобы соблюсти нужный баланс между борьбой с оттоком капитала и сохранением привлекательности страны для инвесторов.
Пандемия COVID-19 и беспорядки стали двойным испытанием для сегодняшнего Казахстана. Тем не менее, по оценке американского эксперта, все указывает на то, что при умелом руководстве, доверии со стороны народа и доброй воле граждан страна способна выйти из кризиса.
Приоритетом для Администрации Касым-Жомарта Токаева будет работа по развеиванию беспокойства со стороны иностранных правительств и инвесторов и постепенное возвращение к той равноудаленной внешней политике и внутренней стабильности, которые делали Казахстан магнитом для инвестиций все эти 30 лет.
«Действия говорят громче слов, мы видим, что Токаев сигнализирует о своем намерении провести глубокие изменения, которые перенаправят прибыль от добывающей промышленности из карманов элиты обратно в государственный бюджет», – отмечает Ариэль Коэн, призывая также улучшить работу таможенной службы для увеличения доходов в бюджет.
«Видно, что страна вновь продолжает свой курс по пути модернизации, проведения реформ и уравновешенной внешней политики, которая позволяет балансировать между такими великими державами, как Россия, Китай и США», – продолжает автор.
Со своей стороны, Вашингтон также был застигнут врасплох социальными волнениями и насилием в Казахстане, в стране, находящейся в самом сердце Евразии, соответственно, имеющей большое значение и для американской внешней политики. Касым-Жомарт Токаев говорит, что повысит уровень жизни населения, устранит разрыв в доходах, создаст рабочие места и обуздает инфляцию, и обещает, что политическая модернизация продолжится. При этом, считает Ариэль Коэн, Казахстану потребуется помощь соседей, друзей и союзников, включая США и ЕС.
Вашингтону необходимо заверить своих стратегических партнеров в том, что американские интересы в Казахстане и регионе остаются стабильными и постоянными, и что он по-прежнему привержен дипломатическому взаимодействию, экономическому развитию, инвестициям и сотрудничеству. США следует помочь Казахстану двигаться в направлении «справедливого распределения благ, социально-экономического развития регионов, а также повышения уровня образования и развития казахской культуры».
Администрации Джо Байдена, считает автор, необходимо поощрять и поддерживать равноудаленную политику казахстанской дипломатии, экономических и социальных реформ, надлежащего управления, прозрачности и повышения эффективности работы правительства, защиты прав инвесторов и усиления роли гражданского общества.
Необходимо усиление диалога между США и Казахстаном для того, чтобы оценить и наметить пути улучшения и укрепления двусторонних отношений и предложить свою помощь в это сложное время. «США должны поддержать приверженность правительства Казахстана гарантировать безопасность западных инвестиций наряду с активизацией усилий по проведению экономических, политических и социальных реформ», – рекомендует автор.
Сотрудничество между США и Казахстаном является ценным стратегическим активом, особенно в условиях текущих глобальных стратегических вызовов. Обе страны должны сделать все возможное, чтобы сохранить и значительно укрепить свои двусторонние отношения, убежден Ариэль Коэн.
После январских беспорядков Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о предстоящем ускорении социально-экономических реформ, включая меры для поэтапного сокращения неравенства доходов граждан и элит. Казахстану также необходимо быстро восстановить свою репутацию и взвешенную внешнюю политику, поскольку страна должна избежать превращения в зону трения между Москвой, Вашингтоном и Пекином.
«Казахстанское правительство должно упорно работать над тем, чтобы восстановить доверие своего народа и всего мира. У него есть для этого все возможности», – заключил Ариэль Коэн.