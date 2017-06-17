Американский эсминец столкнулся с контейнеровозом у берегов Японии

Эсминец Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки "USS Fitzgerald" столкнулся с торговым судном близ Японии, в 100 километрах к юго-западу от Йокосуки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru.
Устанавливается численность пострадавших. По предварительным данным японской береговой охраны, их "значительное количество". Также стало известно, что пропали без вести 7 военных моряков.
По информации флота, судно оказалось "подтоплено" и испытывает затруднения при следовании своим ходом. ВМС обратился за помощью к береговой охране Японии. В настоящее время эсминец идет в Йокосуку. Ему на помощь направлены корабль USS Dewey и два буксира ВМС. Принято решение об эвакуации двух раненых, включая командира судна Брайса Бенсона.
Как уточняется, судно, с которым столкнулся эсминец, является контейнеровозом ACX Crystal, следовавшим под флагом Филиппин.
Корабль получил повреждение по правому борту над и под ватерлинией. На кадрах, которые транслирует телеканал NHK, видно, что смяты конструкции на палубе.
Устанавливается численность пострадавших. По предварительным данным японской береговой охраны, их "значительное количество". Также стало известно, что пропали без вести 7 военных моряков.
По информации флота, судно оказалось "подтоплено" и испытывает затруднения при следовании своим ходом. ВМС обратился за помощью к береговой охране Японии. В настоящее время эсминец идет в Йокосуку. Ему на помощь направлены корабль USS Dewey и два буксира ВМС. Принято решение об эвакуации двух раненых, включая командира судна Брайса Бенсона.
Как уточняется, судно, с которым столкнулся эсминец, является контейнеровозом ACX Crystal, следовавшим под флагом Филиппин.
Корабль получил повреждение по правому борту над и под ватерлинией. На кадрах, которые транслирует телеканал NHK, видно, что смяты конструкции на палубе.