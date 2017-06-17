Американский эсминец столкнулся с контейнеровозом у берегов Японии

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Фото с сайта tass.ru
Эсминец Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки "USS Fitzgerald" столкнулся с торговым судном близ Японии, в 100 километрах к юго-западу от Йокосуки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru.

Устанавливается численность пострадавших. По предварительным данным японской береговой охраны, их "значительное количество". Также стало известно, что пропали без вести 7 военных моряков.

По информации флота, судно оказалось "подтоплено" и испытывает затруднения при следовании своим ходом. ВМС обратился за помощью к береговой охране Японии. В настоящее время эсминец идет в Йокосуку. Ему на помощь направлены корабль USS Dewey и два буксира ВМС. Принято решение об эвакуации двух раненых, включая командира судна Брайса Бенсона.

Как уточняется, судно, с которым столкнулся эсминец, является контейнеровозом ACX Crystal, следовавшим под флагом Филиппин.

Корабль получил повреждение по правому борту над и под ватерлинией. На кадрах, которые транслирует телеканал NHK, видно, что смяты конструкции на палубе.

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