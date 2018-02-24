В мире
Американский фастфуд показал FCK британцам из-за дефицита курятины
Компания по производству фастфуда KFC весьма экзотично извинилась перед британскими поклонникам быстрого питания за нехватку курицы в ресторанах, продемонстрировав пустое ведерко с  условно нецензурной  надписью, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.

В ежедневных британских газетах появилось изображение пустого ведра из-под куриных крылышек, на котором написано FCK (сокращение от английского нецензурного слова – прим. авт.). Под фотографией подпись: "Нам жаль".  

Daily Mail сообщает, что многие пользователи соцсетей приняли извинения и сочли это объявление забавным. Часть комментаторов отметила, что это отличная стратегия поведения в кризисное для компании время.

Ранее СМИ Великобритании сообщали, что часть ресторанов американской сети быстрого питания в этой стране закрылась из-за нехватки курицы. На дверях ресторанов висели объявления, в которых говорилось о "небольших неприятностях с доставкой".

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