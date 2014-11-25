Американский инженер разработал идеальную систему защиты ядерного оружия

Американский инженер предложил новую систему, позволяющую практически полностью исключить несанкционированный доступ к ядерному оружию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру
.
Алгоритм очень прост и опирается на показатели радиоактивного распада
элементов боеголовки. Об изобретении сообщается в пресс-релизе
Ливерморской национальной лаборатории имени Эрнеста Лоуренса.
Проблема безопасного доступа к ядерному оружию решается двумя
способами. В Великобритании до конца XX века офицерам и другому
персоналу выдавались отдельные ключи: такая система опирается на доверие
к профессионализму людей и дает сбой только в случае крупного заговора
(например, если вся команда подводной лодки решается запустить ракету). В
США же опираются на предохранительные блокировочные устройства: здесь
система безопасности встроена в саму боеголовку – она не только не
запустится, но вообще не станет оружием, если не ввести специальный код.
Чтобы исключить возможность подбирать ключи к таким кодам, инженер
Марк Харт (Mark Hart) разработал алгоритм под названием Intrinsic Use
Control (IUC). Согласно Харту, слабое радиоактивное излучение ядерного
оружия не является константой, а постоянно флуктуирует. В процессе
сборки различные компоненты устройства устанавливают контакт друг с
другом по системе цифровой связи, а тем временем на основе
радиоактивного излучения генерируется очень длинное случайное число. В
отличие от стандартных датчиков случайных чисел, этот процесс не
опирается на заданный алгоритм, и поэтому его невозможно угадать или
воспроизвести.
Таким образом, ядерное оружие само защищает себя не только от
незаконного запуска, но и от переделки. При любой попытке извлечь или
заменить ключевой компонент об этом узнают другие детали и бомба
отключается. По словам Харта, шансы подобрать код к одному из
компонентов равны 10 в минус 18-й степени, а ко всей бомбе – 10 в минус
72-й.
"Защищенное IUC оружие будет работать только при разрешении высшего
военно-политического руководства страны. Система достаточно прочна,
чтобы заблокировать любые несанкционированные попытки запустить
компоненты взрывного устройства, даже со стороны тех, кто проектировал и
строил системы его перевода в боевое положение, запуска и детонации", – заявил Харт.
Изобретение было отмечено ежегодной премией Национальной администрации по ядерной безопасности США.