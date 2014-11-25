Американский инженер разработал идеальную систему защиты ядерного оружия

В мире
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Марат Манаспаев
Американский инженер предложил новую систему, позволяющую практически полностью исключить несанкционированный доступ к ядерному оружию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру.

Алгоритм очень прост и опирается на показатели радиоактивного распада элементов боеголовки. Об изобретении сообщается в пресс-релизе Ливерморской национальной лаборатории имени Эрнеста Лоуренса.

Проблема безопасного доступа к ядерному оружию решается двумя способами. В Великобритании до конца XX века офицерам и другому персоналу выдавались отдельные ключи: такая система опирается на доверие к профессионализму людей и дает сбой только в случае крупного заговора (например, если вся команда подводной лодки решается запустить ракету). В США же опираются на предохранительные блокировочные устройства: здесь система безопасности встроена в саму боеголовку – она не только не запустится, но вообще не станет оружием, если не ввести специальный код.

Чтобы исключить возможность подбирать ключи к таким кодам, инженер Марк Харт (Mark Hart) разработал алгоритм под названием Intrinsic Use Control (IUC). Согласно Харту, слабое радиоактивное излучение ядерного оружия не является константой, а постоянно флуктуирует. В процессе сборки различные компоненты устройства устанавливают контакт друг с другом по системе цифровой связи, а тем временем на основе радиоактивного излучения генерируется очень длинное случайное число. В отличие от стандартных датчиков случайных чисел, этот процесс не опирается на заданный алгоритм, и поэтому его невозможно угадать или воспроизвести. 

Таким образом, ядерное оружие само защищает себя не только от незаконного запуска, но и от переделки. При любой попытке извлечь или заменить ключевой компонент об этом узнают другие детали и бомба отключается. По словам Харта, шансы подобрать код к одному из компонентов равны 10 в минус 18-й степени, а ко всей бомбе – 10 в минус 72-й.

"Защищенное IUC оружие будет работать только при разрешении высшего военно-политического руководства страны. Система достаточно прочна, чтобы заблокировать любые несанкционированные попытки запустить компоненты взрывного устройства, даже со стороны тех, кто проектировал и строил системы его перевода в боевое положение, запуска и детонации", – заявил Харт.

Изобретение было отмечено ежегодной премией Национальной администрации по ядерной безопасности США.

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