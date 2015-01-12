Американский грузовой космический корабль Dragon успешно пристыковался сегодня к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС
. Экипаж Международной космической станции МКС в ручном режиме произвел захват американского грузового космического корабля рукой-манипулятором "Канадарм" (Canadarm).
Американский корабль был отправлен к МКС в минувшую субботу с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.
Имеющий форму колокола Dragon привез на МКС более 2,5 т полезного груза, в том числе продовольствие, оборудование и материалы для проведения 250 научных экспериментов. В частности, в космос впервые будет доставлен новый научный прибор для изучения аэрозольных загрязнений, появляющихся в атмосфере при извержении вулканов, пылевых бурях, лесных и степных пожарах, а также выбросах промышленных предприятий.
Грузовик будет пристыкован к МКС в течение месяца. Обратно на Землю он должен будет доставить результаты научных экспериментов и различное оборудование. Планируется, что Dragon – единственный в мире грузовой корабль многоразового использования – приводнится в Тихом океане недалеко от побережья Калифорнии.
По контракту с NASA на сумму $1,6 млрд Dragon уже совершил четыре рейса к МКС и должен слетать туда еще восемь раз.