Американский опыт нам полезен

На отдельной сессии, посвященной членству Казахстана во Всемирной торговой организации (ВТО), министр по делам экономической интеграции Жанар Айтжанова проинформировала американских коллег об основных договоренностях, выгодах и возможностях для инвесторов из США, ставших возможными благодаря членству Казахстана в данной организации.
Бизнес-сообщество США получило исчерпывающую информацию об отмене ограничения на участие иностранного капитала в телекоммуникационном секторе по истечении переходного периода в 2,5 года. Напомним, ранее такое ограничение составляло 49% пакета. Кроме того, министр подробно изложила преимущества, которые получат иностранные банки и страховые организации при открытии прямых филиалов – через 5 лет от даты вступления Казахстана в ВТО. Особый интерес финансистов и бизнесменов вызвали сведения о создании Международного финансового центра в Астане, на территории которого будет функционировать английское право. Жанар Айтжанова также рассказала об упрощении условий привлечения высококвалифицированных кадров в рамках инвестиционных проектов. Министр РК по делам экономической интеграции обратилась к конгрессменам с заявлением о необходимости отмены поправки Джексона-Вэника в отношении Казахстана, что позволит казахстанским компаниям осуществлять импорт на условиях, которые США предоставляет всем другим странам, в соответствии с режимом наибольшего благоприятствования.
В ходе конвенции представители американского бизнеса получили информацию о мерах, принимаемых в нашей стране для создания благоприятных условий инвестирования, а также об устранении административных барьеров с целью создания эффективных условий ведения бизнеса.
Жанар Айтжанова пригласила американских инвесторов принять участие в широкомасштабной программе приватизации национальных компаний, 50% акций или более которых принадлежат или контролируются государством.
В свою очередь американская сторона поздравила Казахстан со вступлением в ВТО и отметила, что полноправное участие нашей страны в этой авторитетной организации будет способствовать улучшению бизнес-среды, инвестиционного климата, а также масштабной диверсификации экономики.
Первый заместитель министра торговли США Брюс Эндрюс положительно отметил реформы, проводимые Казахстаном, в том числе в рамках осуществления Плана нации «100 конкретных шагов», а также предоставление инвестиционных стимулов иностранным инвесторам, что позволяет оценить республику как лучшее место для ведения бизнеса.
Специальный помощник президента США по делам национальной безопасности и директор по России и Центральной Азии Селест Анна Уолландер отметила, что Казахстан является ключевым и сильным стратегическим партнером в Центрально-Азиатском регионе. Она отметила, что именно с участием Казахстана реализуются важные направления взаимного интереса, затрагивающие торгово-экономическое развитие, политические и социальные реформы, вопросы безопасности и международного сотрудничества.
Не осталась без внимания другая важная тема: организация и проведение международной выставки «ЭКСПО-2017» на тему «Энергия будущего» в Астане. Представители американского бизнеса выразили готовность принять активное участие в ней, а также укреплять в дальнейшем инвестиционное сотрудничество и реализовывать совместные проекты.
По мнению министра Жанар Айтжановой, проведение III конвенции явилось значимым мероприятием для повышения информированности американской аудитории об экономических реформах в Казахстане, направленных на улучшение инвестиционного и делового климата, что будет способствовать увеличению инвестиционной активности в приоритетных секторах экономики.
Секретариат министра РК по делам экономической интеграции сообщил, что в работе конвенции приняли активное участие представители Министерства торговли США, Американской торговой палаты, Американско-казахстанской бизнес-ассоциации, фонда развития предпринимательства «Даму», НПП «Атамекен», а также представители таких крупных компаний, как Shevron, Exxon Mobil, Shell, Boeing, General Electric.