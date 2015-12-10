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Американский опыт нам полезен
Батыр БАЕВ
На отдельной сессии, посвященной членству Казахстана во Всемирной торговой организации (ВТО), министр по делам экономической интеграции Жанар Айтжанова проинформировала американских коллег об основных договоренностях, выгодах и возможностях для инвесторов из США, ставших возможными благодаря членству Казахстана в данной организации.

Бизнес-сообщество США получило исчерпывающую информацию об отмене ограничения на участие иностранного капитала в телекоммуникационном секторе по истечении переходного перио­да в 2,5 года. Напомним, ранее такое ограничение составляло 49% пакета. Кроме того, министр подробно изложила преимущества, которые получат иностранные банки и страховые организации при открытии прямых филиалов – через 5 лет от даты вступления Казахстана в ВТО. Особый интерес финансистов и бизнесменов вызвали сведения о создании Международного финансового центра в Астане, на территории которого будет функционировать английское право. Жанар Айтжанова также рассказала об упрощении условий привлечения высококвалифицированных кадров в рамках инвестиционных проектов.
Министр РК по делам экономической интеграции обратилась к конгрессменам с заявлением о необходимости отмены поправки Джексона-Вэника в отношении Казахстана, что позволит казахстанским компаниям осущест­влять импорт на условиях, которые США предоставляет всем другим странам, в соответствии с режимом наибольшего благоприятствования.

В ходе конвенции представители американского бизнеса получили информацию о мерах, принимаемых в нашей стране для создания благоприятных условий инвестирования, а также об устранении административных барьеров с целью создания эффективных условий ведения бизнеса.

Жанар Айтжанова пригласила американских инвесторов принять участие в широкомасштабной программе приватизации национальных компаний, 50% акций или более которых принадлежат или контролируются государством.

В свою очередь американская сторона поздравила Казахстан со вступлением в ВТО и отметила, что полноправное участие нашей страны в этой авторитетной организации будет способствовать улучшению бизнес-среды, инвестиционного климата, а также масштабной диверсификации экономики.

Первый заместитель министра торговли США Брюс Эндрюс положительно отметил реформы, проводимые Казахстаном, в том числе в рамках осуществления Плана нации «100 конкретных шагов», а также предоставление инвестиционных стимулов иностранным инвесторам, что позволяет оценить республику как лучшее место для ведения бизнеса.

Специальный помощник президента США по делам национальной безопасности и директор по России и Центральной Азии Селест Анна Уолландер отметила, что Казахстан является ключевым и сильным стратегическим партнером в Центрально-Азиатском регионе. Она отметила, что именно с участием Казахстана реализуются важные направления взаимного интереса, затрагивающие торгово-экономическое развитие, политические и социальные реформы, вопросы безопасности и международного сотрудничества.

Не осталась без внимания другая важная тема: организация и проведение международной выставки «ЭКСПО-2017» на тему «Энергия будущего» в Астане. Представители американского бизнеса выразили готовность принять активное участие в ней, а также укреплять в дальнейшем инвестиционное сотрудничество и реализовывать совместные проекты.

По мнению министра Жанар Айтжановой, проведение III конвенции явилось значимым мероприятием для повышения информированности американской аудитории об экономических реформах в Казахстане, направленных на улучшение инвестиционного и делового климата, что будет способствовать увеличению инвестиционной активности в приори­тетных секторах экономики.

Секретариат министра РК по делам экономической интеграции сообщил, что в работе конвенции приняли активное участие представители Министерства торговли США, Американской торговой палаты, Американско-казахстанской бизнес-ассоциации, фонда развития предпринимательства «Даму», НПП «Атамекен», а также представители таких крупных компаний, как Shevron, Exxon Mobil, Shell, Boeing, General Electric.

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