Американский подросток угостил учительницу пирожным с марихуаной
В американском штате Мэриленд против подростка выдвинули обвинения после того, как он угостил свою учительницу пирожным с наркотиком. Об этом сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру.
Инцидент произошел в Аннаполисе в понедельник, 8 декабря. Учительница заметила, что 17-летний школьник ест в классе пирожное брауни, и попросила его поделиться. Подросток отдал ей кусок лакомства, не предупредив о наличии в нем опасных веществ, после чего женщина почувствовала резкое ухудшение самочувствия.
С приступом дезориентации учительницу доставили в кабинет медсестры. По ее предположению, в угощении содержалась марихуана. После инцидента пострадавшая обратилась в полицию.
Органы юстиции, которые ведут дела в отношении несовершеннолетних, обвинили ученика, имя которого не раскрывается, в отравлении человека опасным веществом, умышленном причинении телесных повреждений и преступной небрежности. Подросток был отпущен на свободу под ответственность опекуна.