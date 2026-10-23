Американский след в Баянаульских горах

Территория познания

Павлодарский «Дом географии» запустил новый краеведческий цикл «Помним поименно». Его герои – люди, благодаря которым мы узнаем историю и природу родного края.

Даже будучи самыми искренними патриотами своей малой родины, мы редко задумываемся о том, откуда черпаем знания о ней. В советское время главными источниками информации были книги, газеты, журналы, радио и телевидение. Сегодня их обошли интернет-ресурсы и социальные сети. Но за любым источником знаний неизменно стоит человек. Тот, кто когда-то отправился в экспедицию, сделал открытие, обнаружил интересный документ, записал воспоминания старожилов или запечатлел на фотографии событие, которое со временем стало историей. Именно такие люди становятся нашими проводниками в мир краеведения. Причем далеко не всегда это профессиональные историки, археологи или географы. Нередко огромный вклад в изучение родной земли вносят энтузиасты, для которых краеведение становится делом всей жизни.

Есть и целые сообщества, объе­диняющие таких людей. В Павлодаре это «Дом географии» – по-своему уникальное НПО, существующее уже почти 13 лет. За это время здесь создали общест­венные музеи, организовали плавучую краеведческую академию «Фарватер», открыли клубы юных краеведов и геологическую студию, реализовали десятки исследовательских и просветительских проектов. Один из давних и особенно любимых называется «Уютные вечера». Появился он около десяти лет назад. По сути, это цикл встреч с экспертами, исследователями, учеными и путешественниками, которые делятся своими знаниями и опытом. Такие живые лекции посвящены истории, географии, этно­графии, климату, путешествиям и научным исследованиям.

А нынешним летом у проекта появилось новое направление – цикл «Помним поименно». Его посвятили людям, которых уже нет с нами, но чьи исследования, открытия и труды стали частью истории Павлодарского Прииртышья и заложили прочную основу современного краеведения. «Наука через людей» – так объясняет смысл нового цикла директор «Дома географии» Александр Вервекин.

В объективе – целая эпоха

Одним из героев проекта стал Владимир Николаевич Бугаев – известный фотокорреспондент, журналист, путешественник и краевед, который на протяжении десятилетий увлеченно открывал павлодарцам их собственный край. Кстати, сотрудничал он и с «Казахстанской правдой», предоставляя снимки для публикаций о жизни Павлодарской области. Фактически всю профессиональную жизнь он посвятил тому, чтобы рассказывать людям, в каком замечательном месте мы живем. И даже больше – в каком замечательном мире, ведь он побывал в самых разных уголках планеты, невероятно любил Камчатку. Но Павлодарская область оставалась для него особенным краем, где удивительным образом сочетаются бескрайние степи, чалдайский ленточный бор, величественный Иртыш с его живописной поймой и Баянаульские горы.

Впрочем, Владимиру Бугаеву было интересно все: огромные промышленные предприятия и крохотные села, судьбы известных земляков и обычных тружеников, спортивные соревнования и научные экспедиции, экологические проблемы и красота природы. Кажется, не было в Павлодарской области населенного пункта, где он не побывал бы с фотоаппаратом. Причем он умел замечать то, мимо чего другие проходили не задумываясь, и открывал читателям все новые «точки на карте» – выражение, которое сам очень любил.

Главным рассказчиком «Уютного вечера», посвященного Владимиру Бугаеву, стал его младший брат – также известный павлодарский фотожурналист Валерий Бугаев. Он подготовил тематические подборки фото­графий, напомнив, насколько разноплановое наследие старшего брата. По его словам, цифровые снимки Владимира Николаевича занимают терабайты памяти на дисках. И это не считая тысяч кадров, сделанных на фотопленку и сохранившихся в негативах. За многими из них стоят удивительные истории.

Жасыбай говорит

по-английски

Одним из самых необычных сюжетов, которые удалось запечатлеть Бугаеву-старшему и о которых вспомнили на «Уютном вечере», стал советско-американский научный эксперимент, начавшийся в 1986 году. Сегодня в это трудно поверить, но тогда в Баянауле работали американские ученые, занимавшиеся изучением подземных ядерных испытаний.

Соглашение о сотрудничестве предусматривало взаимные наблюдения: советские специалисты отправились в американский штат Невада, где находился ядерный полигон, а американские прибыли в Казахстан, чтобы изучать испытания на Семипалатинском полигоне. Для этого были оборудованы три сейсмические станции, одна из которых находилась в Баянауле. Специалисты двух стран устанавливали сложную измерительную аппаратуру, размещали датчики в глубоких скважинах и налаживали регистрацию сейсмических колебаний, позволяющих определять параметры подземных взрывов.

Само появление иностранцев в Павлодарском Прииртышье было событием исключительным. В области находились закрытые промышленные предприятия, а территории, связанные с ядерными испытаниями, охранялись особенно тщательно. И вдруг в Баянауле – американские ученые, вертолеты с оборудованием, журналисты международных информационных агентств.

Владимир Бугаев узнал об этом практически случайно, во время одной из командировок. Используя профессиональные знакомства, сумел попасть на место проведения эксперимента. В результате появились уникальные кадры: монтаж оборудования, американские и советские специалисты за работой, измерительные приборы, компьютеры, сейсмограммы. На одной из фотографий – символичес­кое рукопожатие представителей двух стран, на другой – групповой порт­рет с надписями СССР и USA.

Но снять и написать оказалось лишь половиной дела. Необходимо было еще добиться разрешения на публикацию материала, связанного со столь чувствительной темой. Помог известный фотожурналист Анатолий Устиненко. Он связался с Москвой, где удалось получить согласование.

Так, 7 ноября 1986 года в «Звезде Прииртышья» появился репортаж «Жасыбай говорит по-анг­лийски». Позднее его перепечатала всесоюзная газета «Труд», выходившая многомиллионным тиражом. Сохранились не просто редкие фотографии – целая страница истории международного научного сотрудничества, происходившего на территории Павлодарской области.

Валерий Бугаев принес на встречу и необычную реликвию – бейсболку с символикой советско-американской сейсмической команды. Владимир Николаевич получил ее во время эксперимента, а впоследствии она стала своеобразным талисманом. Например, в этой бейсболке он открывал международный туристский слет «Иртышский мери­диан», инициа­тором которого и был фотожурналист. Это спортивное событие много лет проходило в Баянауле и собирало гостей сначала со всего Советского Союза, а затем из разных стран СНГ.

Такой нужный позитив

Продолжать цикл «Помним поименно» в Доме географии намерены регулярно. По словам Александра Вервекина, имен иссле­дователей, путешественников и краеведов, достойных таких встреч, немало. Важно, чтобы их наследие было известно не только узкому кругу специалистов. И эта работа органично дополняет другие краеведческие проекты объединения.

Как отмечает Александр Вервекин, люди устали от потока негативных новостей и все охотнее откликаются на интересные истории о родном крае, участвуют в познавательных и исследовательских проектах. Например, в рамках «Голоса Иртыша» энтузиасты организовали речные сплавы и наблюдения за птицами. Участники другого проекта отправляются в экспедиции, фотографируют диких животных в естественной среде обитания и делятся снимками в социальных сетях под хештегом #Животные­Павлодар. Во время одной из таких поездок в Майский район им удалось запечатлеть архаров.

Интерес к познанию родного края растет. А вместе с ним – и потребность сохранять память о людях, благодаря которым мы узнаем о нем все больше.