Американский след в Баянаульских горах

Статьи,Люди и судьбы
Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

Удивительная история научного эксперимента сохранилась благодаря фотографиям Владимира Бугаева

фото Владимира Бугаева

Территория познания

Павлодарский «Дом географии» запустил новый краеведческий цикл «Помним поименно». Его герои – люди, благодаря которым мы узнаем историю и природу родного края.

Даже будучи самыми искренними патриотами своей малой родины, мы редко задумываемся о том, откуда черпаем знания о ней. В советское время главными источниками информации были книги, газеты, журналы, радио и телевидение. Сегодня их обошли интернет-ресурсы и социальные сети. Но за любым источником знаний неизменно стоит человек. Тот, кто когда-то отправился в экспедицию, сделал открытие, обнаружил интересный документ, записал воспоминания старожилов или запечатлел на фотографии событие, которое со временем стало историей. Именно такие люди становятся нашими проводниками в мир краеведения. Причем далеко не всегда это профессиональные историки, археологи или географы. Нередко огромный вклад в изучение родной земли вносят энтузиасты, для которых краеведение становится делом всей жизни.

Есть и целые сообщества, объе­диняющие таких людей. В Павлодаре это «Дом географии» – по-своему уникальное НПО, существующее уже почти 13 лет. За это время здесь создали общест­венные музеи, организовали плавучую краеведческую академию «Фарватер», открыли клубы юных краеведов и геологическую студию, реализовали десятки исследовательских и просветительских проектов. Один из давних и особенно любимых называется «Уютные вечера». Появился он около десяти лет назад. По сути, это цикл встреч с экспертами, исследователями, учеными и путешественниками, которые делятся своими знаниями и опытом. Такие живые лекции посвящены истории, географии, этно­графии, климату, путешествиям и научным исследованиям.

А нынешним летом у проекта появилось новое направление – цикл «Помним поименно». Его посвятили людям, которых уже нет с нами, но чьи исследования, открытия и труды стали частью истории Павлодарского Прииртышья и заложили прочную основу современного краеведения. «Наука через людей» – так объясняет смысл нового цикла директор «Дома географии» Александр Вервекин.

В объективе – целая эпоха

Одним из героев проекта стал Владимир Николаевич Бугаев – известный фотокорреспондент, журналист, путешественник и краевед, который на протяжении десятилетий увлеченно открывал павлодарцам их собственный край. Кстати, сотрудничал он и с «Казахстанской правдой», предоставляя снимки для публикаций о жизни Павлодарской области. Фактически всю профессиональную жизнь он посвятил тому, чтобы рассказывать людям, в каком замечательном месте мы живем. И даже больше – в каком замечательном мире, ведь он побывал в самых разных уголках планеты, невероятно любил Камчатку. Но Павлодарская область оставалась для него особенным краем, где удивительным образом сочетаются бескрайние степи, чалдайский ленточный бор, величественный Иртыш с его живописной поймой и Баянаульские горы.

Впрочем, Владимиру Бугаеву было интересно все: огромные промышленные предприятия и крохотные села, судьбы известных земляков и обычных тружеников, спортивные соревнования и научные экспедиции, экологические проблемы и красота природы. Кажется, не было в Павлодарской области населенного пункта, где он не побывал бы с фотоаппаратом. Причем он умел замечать то, мимо чего другие проходили не задумываясь, и открывал читателям все новые «точки на карте» – выражение, которое сам очень любил.

Главным рассказчиком «Уютного вечера», посвященного Владимиру Бугаеву, стал его младший брат – также известный павлодарский фотожурналист Валерий Бугаев. Он подготовил тематические подборки фото­графий, напомнив, насколько разноплановое наследие старшего брата. По его словам, цифровые снимки Владимира Николаевича занимают терабайты памяти на дисках. И это не считая тысяч кадров, сделанных на фотопленку и сохранившихся в негативах. За многими из них стоят удивительные истории.

Жасыбай говорит
по-английски

Одним из самых необычных сюжетов, которые удалось запечатлеть Бугаеву-старшему и о которых вспомнили на «Уютном вечере», стал советско-американский научный эксперимент, начавшийся в 1986 году. Сегодня в это трудно поверить, но тогда в Баянауле работали американские ученые, занимавшиеся изучением подземных ядерных испытаний.

Соглашение о сотрудничестве предусматривало взаимные наблюдения: советские специалисты отправились в американский штат Невада, где находился ядерный полигон, а американские прибыли в Казахстан, чтобы изучать испытания на Семипалатинском полигоне. Для этого были оборудованы три сейсмические станции, одна из которых находилась в Баянауле. Специалисты двух стран устанавливали сложную измерительную аппаратуру, размещали датчики в глубоких скважинах и налаживали регистрацию сейсмических колебаний, позволяющих определять параметры подземных взрывов.

Само появление иностранцев в Павлодарском Прииртышье было событием исключительным. В области находились закрытые промышленные предприятия, а территории, связанные с ядерными испытаниями, охранялись особенно тщательно. И вдруг в Баянауле – американские ученые, вертолеты с оборудованием, журналисты международных информационных агентств.

Владимир Бугаев узнал об этом практически случайно, во время одной из командировок. Используя профессиональные знакомства, сумел попасть на место проведения эксперимента. В результате появились уникальные кадры: монтаж оборудования, американские и советские специалисты за работой, измерительные приборы, компьютеры, сейсмограммы. На одной из фотографий – символичес­кое рукопожатие представителей двух стран, на другой – групповой порт­рет с надписями СССР и USA.

Но снять и написать оказалось лишь половиной дела. Необходимо было еще добиться разрешения на публикацию материала, связанного со столь чувствительной темой. Помог известный фотожурналист Анатолий Устиненко. Он связался с Москвой, где удалось получить согласование.

Так, 7 ноября 1986 года в «Звезде Прииртышья» появился репортаж «Жасыбай говорит по-анг­лийски». Позднее его перепечатала всесоюзная газета «Труд», выходившая многомиллионным тиражом. Сохранились не просто редкие фотографии – целая страница истории международного научного сотрудничества, происходившего на территории Павлодарской области.

Валерий Бугаев принес на встречу и необычную реликвию – бейсболку с символикой советско-американской сейсмической команды. Владимир Николаевич получил ее во время эксперимента, а впоследствии она стала своеобразным талисманом. Например, в этой бейсболке он открывал международный туристский слет «Иртышский мери­диан», инициа­тором которого и был фотожурналист. Это спортивное событие много лет проходило в Баянауле и собирало гостей сначала со всего Советского Союза, а затем из разных стран СНГ.

Такой нужный позитив

Продолжать цикл «Помним поименно» в Доме географии намерены регулярно. По словам Александра Вервекина, имен иссле­дователей, путешественников и краеведов, достойных таких встреч, немало. Важно, чтобы их наследие было известно не только узкому кругу специалистов. И эта работа органично дополняет другие краеведческие проекты объединения.

Как отмечает Александр Вервекин, люди устали от потока негативных новостей и все охотнее откликаются на интересные истории о родном крае, участвуют в познавательных и исследовательских проектах. Например, в рамках «Голоса Иртыша» энтузиасты организовали речные сплавы и наблюдения за птицами. Участники другого проекта отправляются в экспедиции, фотографируют диких животных в естественной среде обитания и делятся снимками в социальных сетях под хештегом #Животные­Павлодар. Во время одной из таких поездок в Майский район им удалось запечатлеть архаров.

Интерес к познанию родного края растет. А вместе с ним – и потребность сохранять память о людях, благодаря которым мы узнаем о нем все больше.

#Павлодар #проекты #Помним поименно #Владимир Бугаев #Люди и судьбы

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