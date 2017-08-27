В американском штате Флорида спецназ застрелил женщину, которая забаррикадировалась в своей квартире и угрожала покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщает телеканал Fox News
.
Как отмечается, отряд SWAT был направлен к месту жительства женщины, где бойцам спецназа удалось установить с ней контакт. Она сообщила им, что собирается покончить с собой. Неожиданно женщина перестала выходить на связь со спецназовцами, отряд получил приказ зайти в квартиру, где они обнаружили вооруженную пистолетом женщину и застрелили ее.
В июле сообщалось, что за первые шесть месяцев 2017 года американские полицейские застрелили 492 человек. Этот показатель практически совпадает с данными за аналогичные периоды в течение последних двух лет. За полгода 2017 года снизилось число безоружных людей, застреленных полицейскими - таких было 27. В первом полугодии 2016 года были убиты 34 безоружных, а в 2015-м - 50. При этом, большинство убитых безоружных - это афроамериканцы.