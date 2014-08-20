Американскую курятину попытались ввезти в Россию через Казахстан

Груз направлялся из Казахстана в Россию. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В связи с этим глава Россельхознадзора Сергей Данкверт обратился к министру сельского хозяйства Казахстана Асылжану Мамытбекову с просьбой проинформировать казахские предприятия о недопустимости ввоза на территорию России товаров, вошедших в перечень запрещенной к поставкам продукции.

20 августа Россельхознадзор вернул Украине 230 тонн фруктов из Испании, которые были отправлены в Крым. Всего с 8 по 18 августа инспекторы ведомства вернули на территорию Украины 408 тонн продуктов. В частности 121,2 тонны овощей, из которых 44,1 тонны намеревались завезти без сопроводительных документов. Кроме того, на полуостров не попали 25,6 тонны зерновых культур, 30,1 тонны круп и 470 килограммов специй, так как грузы были отправлены без надлежащего оформления.

18 августа Россельхознадзор остановил реэкспорт европейских овощей и фруктов через Беларусь. Были зафиксированы поставки яблок, персиков, слив, томатов, чье происхождение не было указано или было указано ложно. При этом фитосанитарные документы стран происхождения у партий отсутствовали или вызвали вопросы у сотрудников ведомства. При проверке выяснилось, что овощи и фрукты поставлялись из Польши, Словении, Нидерландов, Литвы и других стран ЕС.

7 августа в ответ на санкции, которые ряд стран ввел против России из-за событий в Украине, Москва объявила о полном запрете на поставки говядины, свинины, овощей и фруктов, мяса птицы, морепродуктов, сыров, молока и молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Ограничения вводятся сроком на один год. В обновленный перечень запрещенных к ввозу продуктов, утвержденный премьер-министром Дмитрием Медведевым 20 августа, вошла живая рыба. В то же время из него убрали мальков лосося и форели, безлактозное молоко и молочную продукцию, семенной картофель, сахарную кукурузу, горох, БАДы и витамины.