Американскую вакцину Pfizer планируют поставлять в Казахстан

Коллаж: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Американскую вакцину Pfizer от COVID-19 планируется поставлять в Казахстан. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов в ходе онлайн-брифинга в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Мы сегодня подписали соглашение о неразглашении с компанией Pfizer, готовы заниматься поставкой данной вакцины на территорию Казахстана путем выдачи специальных разрешительных документов", – сообщил Шоранов.
По его словам, сроки будут зависеть от производственных мощностей и способности компании поставлять данный препарат на территорию республики.
"Во всем мире сейчас идет речь о так называемой временной регистрации вакцин. Нами разработаны соответствующие правила, которые позволяют регистрировать на основании промежуточных отчетов с третьей фазы исследований. Вакцина Pfizer имеет жесткие требования к транспортировке и хранению. Также она до двух раз дороже, чем вакцина, произведенная в Российской Федерации", – заключил вице-министр.