На основе казахстанских яблок в США вывели новый фрукт, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на AlmatyNews.kz
.
Как передает британское издание The Guardian, специалисты вывели фрукт с красной мякотью для людей, соблюдающих диету.
В революционном плоде содержится в два раза больше полифенола и в пять раз больше здоровых растительных веществ, чем в обычных яблоках. Новый сорт носит название Redlove или Bloody Ploughman, что в переводе означает "красная любовь" и "кровавый пахарь".
Отмечается, что для нового сорта использовались дикие яблони, которые растут в Казахстане.