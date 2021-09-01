Амнистия к 30-летию независимости ожидается в Казахстане
Лаура Тусупбекова
Мажилис приступил к рассмотрению проекта закона об амнистии в связи с 30-летием Независимости РК. Об этом в ходе пленарного заседания Мажилиса сообщил депутат Арман Кожахетов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Депутат отметил, что данный законопроект разработан во исполнение поручения Главы государства от 29 октября 2020 года.
"Проект закона направлен на освобождение от наказания и уголовной ответственности, сокращение неотбытой части наказания лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы и находящихся на учете службы пробации, на основе принципов гуманизма и 30-летия Независимости Республики Казахстан", – сказал Арман Кожахетов.
Он подчеркнул, что проект позволит освободить осужденных за совершение преступлений, не несущих серьезной угрозы безопасности общества и государству.