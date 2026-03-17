️ Глава государства предложил провести в Казахстане амнистию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«Народная Конституция – это по сути стратегический мандат доверия и новый общественный договор, устремленный к долгосрочным целям и горизонтам прогресса. Поэтому можно уверенно сказать: наша страна вступает в качественно новый этап своего развития. Следовательно, предстоит перезагрузка взаимоотношений государства и граждан. В прошлом году, как вы знаете, состоялась уголовная амнистия, сейчас мы можем провести дополнительную амнистию по ряду уголовных и административных правонарушений, не представлявших угрозы безопасности граждан и государства. Хочу отметить, что административная амнистия станет первой в истории нашей страны», - сказал Президент на торжественном мероприятии, посвященном принятию Конституции.

Парламент примет соответствующий закон до конца текущей сессии.