Ампутация ноги помогла британцу выиграть деньги на телешоу



После того, как зал бурно отреагировал на его слова, Кендалл добавил: "Не в замке! В Инвернессе. Если я правильно запомнил, на этом озере есть руины замка, так что я выберу Лох-Несс".



После того, как Кендалл забрал свой выигрыш, Кларксон признал, что это было "лучшее шоу за всю историю".



Сам победитель рассказал, что он запомнил это озеро, поскольку именно туда собирался отправиться перед автомобильной аварией.



Ампутация ноги помогла британцу, участвовавшему в игре "Кто хочет стать миллионером?", выиграть 125 тысяч фунтов стерлингов (около 10,5 миллионов рублей), сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.Гарет Кендалл потерял ногу в мае 2012 года после автомобильной аварии в Шотландии, куда он отправился в путешествие вместе с женой. ДТП произошло по дороге в город Инвернесс.В ходе игры ведущий Джереми Кларксон задал ему вопрос, на берегу какого озера находятся развалины средневекового замка Аркарт. После появления вариантов ответа Кендалл сказал: "Я знаю это, потому что там я потерял свою ногу".