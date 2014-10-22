Амур поможет очистить русло реки Ишим Общество Полина ФЕДОРОВА

Фото © Игорь Бургандинов

Эксперты установили, что белый амур, как никто другой, хорошо справляется с этой задачей. Как пояс­нила исполняющая обязанности руководителя управления сельского хозяйства Астаны Гульмира Ермолдина, для определения необходимых видов рыб и их количества были проведены специальные научно-исследовательские работы. "Мы произвели первый запуск рыб – 22 тысячи 500 штук", – отметила она. Компанию белому амуру составил судак, привезенный к берегам Ишима для улучшения популяции из Жамбылской области. На закуп и транспортировку было затрачено порядка 12 млн тенге.



Вместе с тем проводятся работы и по увеличению в столичных водоемах численности карпа – это хорошая новость для любителей рыбалки. Согласно правилам, на одного человека разрешается ловля не более пяти килограммов рыбы. Судак, окунь, плотва, лещ, линь – вот основной видовой состав улова столичных рыбаков.