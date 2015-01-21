Ан-2 потерпел крушение Свежий выпуск 557 Антон ПЕТРОВ

В район падения самолета направлены сотрудники службы безопасности рудника Шатырколь ТОО «Корпорация «Казахмыс», спасательные подразделения департаментов по чрезвычайным ситуациям Карагандинской и Жамбылской областей и оперативно-следственная группа ДВД Жамбылской области.

В результате поисково-спасательных работ, организованных силами рудника Шатырколь, в 17.01 упавший самолет был обнаружен в 20 км от рудника. 3 члена экипажа, а также 3 пассажира погибли. На месте крушения обнаружена одна выжившая женщина, которая доставлена в больницу.