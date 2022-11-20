"AnadoluJet" запустил рейсы между Алматы и Анкарой

Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа Б-737 с частотой 2 рейса в неделю.

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В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК сообщили о запуске авиарейсов между Алматы и Анкарой, передает Kazpravda.kz.

"По поручению Касым-Жомарта Токаева авиационные власти Казахстана и Турции провели в июле переговоры по увеличению количества рейсов и маршрутов между двумя странами. Как результат данного поручения, а также работы по дальнейшему расширению географии полетов и увеличению количества международных рейсов в рамках режима "открытое небо" в Казахстане, сегодня, 20 ноября, состоялась торжественная церемония открытия нового маршрута Алматы – Анкара турецким бюджетным перевозчиком "AnadoluJet", который является дочерним предприятием турецкой авиакомпании "Turkish Airlines", - говорится в информации министерства.

Мероприятие состоялось с участием председателя Комитета гражданской авиации МИИР РК Талгата Ластаева, заместителя генерального директора компании "AnadoluJet" Маджит Бояр и президента АО "Международный аэропорт Алматы" Альп Эр Тунга Эрсой.

Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа Б-737 с частотой 2 рейса в неделю перевозчиком "AnadoluJet".

AnadoluJet основан в 2008 году. Первый международный рейс был выполнен 11 июня 2020 года. Базируется в международном аэропорту имени Сабихи Гёкчен города Стамбул и международном аэропорту Эсенбога города Анкара.

Парк воздушных судов насчитывает 59 воздушных судов типа Боинг-737.

Осуществляет полеты по 134 маршрутам (69 внутренних и 65 международных) в 89 городов Турции, Европы и Ближнего Востока (41 внутренних и 48 международных).