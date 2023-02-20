Анализ и контроль

На брифинге в Региональной службе коммуникаций было отмечено, что предупреждение искусственного завышения стоимости товаров на стадии планирования является одной из основных задач департамента. Так, было выявлено, что в отделе образования города Степногорска на приобретение электрической плиты выделено порядка 8,4 млн тенге (1,2 млн тенге за единицу). При этом рыночная стоимость плиты составляет 540 000 тенге. После внесенной департаментом рекомендации экономия составила 4 620 000 тенге.

В 2022-м в Акмолинской области проведено 14 антикоррупционных мониторингов. Госорганам внесено 65 рекомендаций по устранению причин и условий коррупционных рисков, улучшению бизнес-процессов, снижению административных барьеров, совершенствованию законодательства. К слову, 59 рекомендаций, или 91%, уже реализованы.

Как отметил руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции Арман Рахимов, в Карту коррупционных рисков Акмолинской области вошли сфера сельского хозяйства, земельная, экологии, дорог и инфраструктуры. Проверялось обеспечение аграриев дизтопливом по льготной цене, субсидирование фермеров, использование пастбищных земель и условных земельных долей пайщиков, реконструкция автодорог. На особом контроле находятся такие проблемные вопросы, как земельные отношения, экология, система водоснабжения и канализации. По словам спикера, в Кокшетау по-прежнему остро стоит вопрос реконструкции водоочистных сооружений города. Качество потребляемой воды населением, необходимый ее объем обеспечиваются на сегодня, мягко говоря, не в полной мере.

А анализ коррупционных рис­ков в сфере транспортного контроля выявил фиктивное проведение техосмотра, слабую цифровизацию и автоматизацию процессов. Имело место оказание предпочтений определенным субъектам предпринимательства при выдаче спецразрешений на проезд крупногабаритного и тяжеловесного транспорта.

Ключевыми проблемными вопросами в деятельности АО «СПК «KOKSHE» являются несовершенство нормативной правовой базы, реализация активов по заниженной стоимости, непринятие мер стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. Кроме того, в СПК выявлены неиспользуемые пастбища в Катаркольском сельском округе Бурабайского района. В итоге возвращено государству 11 пастбищных земельных участков площадью 490 га и один земельный участок под строительство горнолыжного комплекса в городе Щучинске площадью 3,5 га. Общая кадастровая стоимость этих земель составляет 78,8 млн тенге.

Коррупционные риски выявлены и при анализе деятельности АО «НК «ҚТЖ» – «Акмолинское отделение магистральной сети». Они связаны с административными барьерами при подаче вагонов, отсутствием долж­ной цифровизации, прямым контактом железнодорожников с предпринимателями, другими вопросами. К примеру, ключевые бизнес-процессы, касающиеся подачи вагонов, регулируются в ручном режиме, окончательное решение по распределению вагонов фактически зависит от воли руководства. Имели место и факты несвоевременной подачи вагонов одним предпринимателям и ускоренной подачи другим, оказывались предпочтения определенным грузополучателям при предоставлении маневровых услуг.

Также департамент провел мониторинг целевого использования жилья, предоставленного нуждающимся из государственного жилищного фонда для временного проживания в Кокшетау. Оказалось, что 25 лиц необоснованно занимают жилье, при этом фактически в нем не нуждаясь…

Взялись и за сферу погребения. Здесь коррупционные риски выявлены на всех этапах захоронения умерших вследствие несовершенства законодательства, отсутствия госконтроля и интеграции информационных систем. К примеру, установлены мошеннические действия получателей единовременных выплат на погребение, непричастных к захоронению.

Отметим, что в этом году агентством запущен также проект по защите предпринимателей «Бизнеске жол». Создана региональная рабочая группа из числа представителей МСБ, бизнес-ассоциаций, РПП «Атамекен», госорганов, общественного совета. И есть уже результаты работы.

Так, восстановлены и защищены права 209 предпринимателей, занимающихся грузоперевозками, которые получили уведомления о превышении весовых параметров без спецразрешения. После изучения проблемы выяснилось, что АО «НК «КазАвтоЖол» неправомочно направлять уведомления грузоперевозчикам о нарушении правил перевозок багажа и грузов. К тому же все предприниматели имели разрешительные документы. В итоге уведомления о правонарушении отозваны, 40 административных дел прекращены.