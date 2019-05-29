Свежий выпуск
Анализ политических новаций
Игорь Прохоров

В столице начал работу Конгресс политологов Казахстана, который обсудит важнейшие политические процессы, происходящие в нашей стране и за рубежом.

Открыл встречу директор Биб­лиотеки Первого Президента РК – Елбасы, доктор политических наук, профессор Амерхан Рахимжанов.

Он зачитал приветствие руководителя Канцелярии Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, доктора политических наук, профессора Махмуда Касымбекова, который пожелал участникам конгресса плодотворной работы и выразил уверенность в том, что нынешний форум политологов внесет ценный вклад в развитие мировой и казахстанской политической науки.

По словам Амерхана Рахимжанова, нынешний конгресс имеет особую значимость, так как проводится в исторический момент для Казахстана. 19 марта 2019 года войдет в историю нашей страны как день, когда наша страна по решению Елбасы вступила в свой первый в истории транзит власти. Своим решением Нурсултан
Назарбаев снискал еще большее уважение всего мирового сообщества. По сути, Елбасы продемонстрировал миру политическую инновацию, ставшую предметом пристального наблюдения и изучения со стороны многих политиков и экспертов.

– Сейчас возникает уникальный момент, когда казахстанское политологическое сообщество может провести анализ вышеуказанных политических процессов и активно участвовать в реальном конструи­ровании нашего будущего, – убеж­ден Амерхан Рахимжанов.

По его мнению, без опоры на академическую науку трудно сформировать целостный системный подход к реализации задач по социаль­ной модернизации, которые требуют глубокого научного анализа. И здесь казахстанские политологи должны сказать свое веское слово.

Директор Библиотеки Первого Президента выразил уверенность, что форум выработает реальные предложения, новые идеи и инициа­тивы, направленные на развитие политической науки не только в Казахстане, но и во всем мире.

– В нашей стране налажен механизм демократических выборов, закреплены основные права и свободы граждан, принципы политического плюрализма. В этом плане обращение Президента Касым-Жомарта Токаева к народу и принятое решение о внеочередных выборах – важный шаг на пути укрепления народовластия и стабильности в обществе, – уверен директор Института философии, политологии и религиоведения доктор политических наук Ахан Бижанов.

Он напомнил: проведение выборов – центральное звено демократической политической системы. Экономические и политические процессы, которые сегодня проис­ходят в мире, требуют принятия действенных и эффективных мер по обеспечению безопасности, стабильности и устойчивого развития нашего государства. Основой этого являются преемственность и последовательность осуществления внешней и внутренней политики страны, заложенной Елбасы
Нурсултаном Назарбаевым, поддержка и волеизъявление народа Казахстана.

По словам Ахана Бижанова, исторический опыт показывает: на стадии активной трансформации политической системы именно крепкая, консолидированная власть, поддержанная народом, способна аккумулировать ресурсы для быстрого и устойчивого развития, обеспечить безопасность и создание сильной экономики. В связи с этим решение Президента о проведении досрочных выборов Главы государства является своевременным, взвешенным и необходимым шагом в интересах многонационального народа Казахстана.

По результатам своей работы Конгресс политологов Казахстана намерен принять специальную резолюцию.

Популярное

Все
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Все мы родом из детства
А что дальше? Эксперты обсудили будущее Казахстана после референдума
Первый в этом году случай опаснейшего заболевания зарегистрирован в Кызылординской области
День рождения Пушкина отметили в Казахстане
Спасатели фактически не контролируют работу лифтов в Казахстане
Что делать, чтобы весной в Алматы вместе со снегом не сходил и асфальт
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане
Знать и помнить – наш долг
Туркестан как образец согласия и единства
Где зимовать бегемоту?
Референдум запустил процесс формирования политической нации в Казахстане
Бюджетный день сурка
В Смирново – новоселье
Я тоже хочу быть солдатом…
Лето, ах, лето…
В густонаселенном Южном Казахстане не хватает школ, несмотря на их массовое строительство
Сообщение ЦИК
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Элитные и обычные школы в Казахстане: проблемный вопрос озвучил сенатор
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
ООН сменила международное название Турции
Лобовое столкновение по вине пьяного водителя попало на видео в Актюбинской области
Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд
Карагандинец разбил 9 машин соседей и убил свою мать
Казахстан подтвердил готовность к тесному практическому взаимодействию с ОБСЕ
Казахстанской науке нужно признать свои ошибки и двигаться вперед
В чем заключается значимость предстоящего референдума для казахстанцев, объяснил эксперт
Агитация Шрёдингера: чем живут соцсети в преддверии референдума в Казахстане
Что будет, если Китай продаст весь долг США, объяснил эксперт
Казахстан стоит на пороге качественно нового этапа своей истории – Бакытжан Темирболат
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Священные атрибуты независимости: государственным символам Казахстана 30 лет
Грани развития Алматы
Как возрождается шахтерский городок по имени Абай
Как формировалась государственная символика Казахстана
Поправки в Конституцию РК прокомментировал эксперт из Хорватии
По всему Казахстану пройдут мероприятия в честь 30-летия госсимволов
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию

Читайте также

Свежий выпуск
Эффективное взаимодействие
Свежий выпуск
ЦА и Китай: в духе дружбы, открытости и прагматизма
Свежий выпуск
Мир глазами ребенка
Свежий выпуск
Поэтапно, поступательно и эффективно

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]