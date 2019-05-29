Анализ политических новаций

В столице начал работу Конгресс политологов Казахстана, который обсудит важнейшие политические процессы, происходящие в нашей стране и за рубежом.

Открыл встречу директор Биб­лиотеки Первого Президента РК – Елбасы, доктор политических наук, профессор Амерхан Рахимжанов.

Он зачитал приветствие руководителя Канцелярии Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, доктора политических наук, профессора Махмуда Касымбекова, который пожелал участникам конгресса плодотворной работы и выразил уверенность в том, что нынешний форум политологов внесет ценный вклад в развитие мировой и казахстанской политической науки.

По словам Амерхана Рахимжанова, нынешний конгресс имеет особую значимость, так как проводится в исторический момент для Казахстана. 19 марта 2019 года войдет в историю нашей страны как день, когда наша страна по решению Елбасы вступила в свой первый в истории транзит власти. Своим решением Нурсултан

Назарбаев снискал еще большее уважение всего мирового сообщества. По сути, Елбасы продемонстрировал миру политическую инновацию, ставшую предметом пристального наблюдения и изучения со стороны многих политиков и экспертов.

– Сейчас возникает уникальный момент, когда казахстанское политологическое сообщество может провести анализ вышеуказанных политических процессов и активно участвовать в реальном конструи­ровании нашего будущего, – убеж­ден Амерхан Рахимжанов.

По его мнению, без опоры на академическую науку трудно сформировать целостный системный подход к реализации задач по социаль­ной модернизации, которые требуют глубокого научного анализа. И здесь казахстанские политологи должны сказать свое веское слово.

Директор Библиотеки Первого Президента выразил уверенность, что форум выработает реальные предложения, новые идеи и инициа­тивы, направленные на развитие политической науки не только в Казахстане, но и во всем мире.

– В нашей стране налажен механизм демократических выборов, закреплены основные права и свободы граждан, принципы политического плюрализма. В этом плане обращение Президента Касым-Жомарта Токаева к народу и принятое решение о внеочередных выборах – важный шаг на пути укрепления народовластия и стабильности в обществе, – уверен директор Института философии, политологии и религиоведения доктор политических наук Ахан Бижанов.

Он напомнил: проведение выборов – центральное звено демократической политической системы. Экономические и политические процессы, которые сегодня проис­ходят в мире, требуют принятия действенных и эффективных мер по обеспечению безопасности, стабильности и устойчивого развития нашего государства. Основой этого являются преемственность и последовательность осуществления внешней и внутренней политики страны, заложенной Елбасы

Нурсултаном Назарбаевым, поддержка и волеизъявление народа Казахстана.

По словам Ахана Бижанова, исторический опыт показывает: на стадии активной трансформации политической системы именно крепкая, консолидированная власть, поддержанная народом, способна аккумулировать ресурсы для быстрого и устойчивого развития, обеспечить безопасность и создание сильной экономики. В связи с этим решение Президента о проведении досрочных выборов Главы государства является своевременным, взвешенным и необходимым шагом в интересах многонационального народа Казахстана.

По результатам своей работы Конгресс политологов Казахстана намерен принять специальную резолюцию.