Аналоги жаропонижающих и противовирусных препаратов опубликовал Минздрав РК

Фото: hiclipart.com
Министерство здравоохранения РК дало информацию по жаропонижающим (парацетамол и парацетамолсодержащие препараты), антибактериальным и противовирусным препаратам, зарегистрированным в Государственном реестре лекарственных средств и медицинских изделий, сообщает Kazpravda.kz
.
По данным пресс-службы, в Государственном Реестре лекарственных средств и медицинских изделий зарегистрировано 86 наименований лекарственных препаратов с международным непатентованным названием (МНН) - парацетамол) и парацетамолсодержащих в различных лекарственных формах: таблетки, суспензии, суппозитории, порошки для приготовления оральных растворов и других от различных производителей, как отечественных, так и зарубежных: Германия, Франция, Португалия, Испания, Польша, США, Индия, Египет и другие.
Повышение температуры тела происходит под воздействием пирогенов - активных веществ, синтезирующихся в ответ на токсины, раздражители и болезнетворные бактерии. Пирогены раздражают определенные участки гипоталамуса, в которых находится теплорегулирующий центр, что в результате приводит к повышению температуры тела. По сути, лихорадка, как у взрослых, так и у детей, является защитной реакцией организма в ответ на патологические реакции, происходящие в организме больного.
Лихорадка может иметь инфекционное и неинфекционное происхождение. Инфекционная лихорадка развивается при острых и хронических заболеваниях, вызываемых бактериями, вирусами, простейшими микроорганизмами, грибами.
Жаропонижающие средства характеризуются одинаковым механизмом действия. Они блокируют синтез веществ, вызывающих повышение температуры и обладают противовоспалительным, обезболивающим и жаропонижающим действием.
108 наименований антибактериальных препаратов, из них с МНН Цефтриаксон зарегистрировано 45 наименований, с МНН Азитромицин - 63 наименования (производители - Казахстан, Индия, Болгария, Турция, Беларусь, Китай, Швейцария и другие).
29 наименований противовирусных препаратов, применяемых при комплексном лечении острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и острых респираторных заболеваний (ОРЗ) от производителей Казахстана, России, Украины, Латвии и других.
Необходимо, чтобы лечение противовирусными препаратами было рекомендовано лечащим врачом и чтобы прием был начат с первых дней заболевания. Продолжительность лечения, в том числе противовирусными препаратами, определяет лечащий врач.