Аналоги жаропонижающих и противовирусных препаратов опубликовал Минздрав РК

Общество
Жанат Тукпиев
Фото: hiclipart.com
Министерство здравоохранения РК дало информацию по жаропонижающим (парацетамол и парацетамолсодержащие препараты), антибактериальным и противовирусным препаратам, зарегистрированным в Государственном реестре лекарственных средств и медицинских изделий, сообщает Kazpravda.kz.

По данным пресс-службы, в Государственном Реестре лекарственных средств и медицинских изделий зарегистрировано 86 наименований лекарственных препаратов с международным непатентованным названием (МНН) - парацетамол) и парацетамолсодержащих в различных лекарственных формах: таблетки, суспензии, суппозитории, порошки для приготовления оральных растворов и других от различных производителей, как отечественных, так и зарубежных: Германия, Франция, Португалия, Испания, Польша, США, Индия, Египет и другие.

Повышение температуры тела происходит под воздействием пирогенов - активных веществ, синтезирующихся в ответ на токсины, раздражители и болезнетворные бактерии. Пирогены раздражают определенные участки гипоталамуса, в которых находится теплорегулирующий центр, что в результате приводит к повышению температуры тела. По сути, лихорадка, как у взрослых, так и у детей, является защитной реакцией организма в ответ на патологические реакции, происходящие в организме больного.

Лихорадка может иметь инфекционное и неинфекционное происхождение. Инфекционная лихорадка развивается при острых и хронических заболеваниях, вызываемых бактериями, вирусами, простейшими микроорганизмами, грибами.

Жаропонижающие средства характеризуются одинаковым механизмом действия. Они блокируют синтез веществ, вызывающих повышение температуры и обладают противовоспалительным, обезболивающим и жаропонижающим действием.

108 наименований антибактериальных препаратов, из них с МНН Цефтриаксон зарегистрировано 45 наименований, с МНН Азитромицин - 63 наименования (производители - Казахстан, Индия, Болгария, Турция, Беларусь, Китай, Швейцария и другие).

29 наименований противовирусных препаратов, применяемых при комплексном лечении острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и острых респираторных заболеваний (ОРЗ) от производителей Казахстана, России, Украины, Латвии и других.

Необходимо, чтобы лечение противовирусными препаратами было рекомендовано лечащим врачом и чтобы прием был начат с первых дней заболевания. Продолжительность лечения, в том числе противовирусными препаратами, определяет лечащий врач.








Популярное

Все
Казахстан обыграл Японию на ЧМ-2026 по хоккею
Алматы примет международный турнир памяти Кажымукана
ОАЭ объявили о выходе еще из одной организации
25 млн тенге выманил лже-сотрудник СЭР у главы компании в Шымкенте
В Астане начался второй этап LRT
В Сеуле провели соревнования по сну
Пациентам в коме упростили процедуру оформления инвалидности
С тремя золотыми медалями завершили казахстанские боксеры этап Кубка мира
Международные эксперты провели обучение реставраторов в Казахстане
Байопик о Майкле Джексоне поставил рекорд по кассовому сбору
В Акорде прошли переговоры с Президентом Израиля в расширенном составе
Казахстанский школьник отличился на международных чемпионатах по робототехнике
Астанчанину в соцсетях заказали поджог дома
Президент поздравил короля Виллема-Александра с национальным праздником Нидерландов
Капитан «Манчестер Юнайтед» повторил достижение Роналду
Казахстан и Израиль наращивают взаимодействие
Вручены государственные награды от имени Президента
Суд вынес приговор блогерам Жанабыловым
Коллекторы и МФО скупали персональные данные казахстанцев
Книги из пятнадцати стран представили на выставке-ярмарке в Астане
Мировых производителей сельхозтехники встретили в Кабмине
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Бизнесвумен и застройщица Мольдир Суюншали попала под следствие АФМ
ВАП выявил нарушения в администрировании программы «Болашак»
Депутаты рассмотрят закон о госслужбе
В прокат вышел фильм «Мүшел жас»
Работу подпольного интернет-казино пресекли в Шымкенте
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
В Астане появятся новые точки притяжения
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене

Читайте также

Проект изменений в системе автострахования вынесли на обсуж…
Вручены государственные награды от имени Президента
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Даны конкретные поручения

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]