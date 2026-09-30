Анастасия Ананьева выиграла «бронзу» в гребном слаломе на Азиаде в Японии

Она преодолела дистанцию с результатом 127,32 секунды
Анастасия Ананьева завоевала бронзовую медаль Азиатских игр-2026 в Аичи и Нагое в гребном слаломе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
Ананьева выступила в финале соревнований среди женщин в каноэ-одиночке. Казахстанка преодолела дистанцию с результатом 127,32 секунды и заняла третье место.
Победу одержала представительница Китая Хуан Цзюань, показавшая результат 114,84 секунды. Серебряным призёром стала Атчарапорн Дуанглава из Таиланда - 125,85.
Эта награда стала второй для сборной Казахстана в гребном слаломе на нынешних Азиатских играх. Ранее третьим стал Александр Коробов.