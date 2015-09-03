Анатолий Ким: О нас узнают еще больше!

Этот год для казахстанских любителей ММА можно назвать самым насыщенным: прошел чемпио­нат страны в Уральске, сборная РК в очередной раз успешно выступила на чемпио­нате Азии в Таджикистане, доказав свое лидерство на континенте. Проведены три профессиональных международных турнира под эгидой Азиатского дивизиона Всемирной ассоциации ММА BATTLE OF NOMADS WMMAA PRO, а в июле этот престижнейший турнир был проведен совместно с мировым профессиональным промоушном M-1 Global, что стало отличным подарком ко Дню столицы. Перед многомиллионной зрительской аудиторией в Астане сразились сильнейшие бойцы Казахстана, стран ближнего зарубежья и Европы, а главным боем стал поединок между грандами мирового ММА – американцем Кенни Гарнером и россиянином Сергеем Харитоновым.О том, какие старты ожидаются перед казахстанскими бойцами ММА в нынешнем году и чем живет бойцовское братство Казахстана, рассказывает президент казахстанской Федерации смешанных боевых единоборств ММА Анатолий Ким.– В настоящее время мы готовимся в проведению Кубка Казахстана, – говорит Анатолий Ким, – который согласно утвержденному календарному плану пройдет в Актобе, а также к профессиональному турниру «Битва номадов-6». Сейчас областные федерации формируют свои сос­тавы, поэтому ожидается, что мы увидим среди участников новых бойцов, которые, возможно, составят конкуренцию уже известным и признанным чемпионам. Это будет весьма актуально перед сборами к чемпионату мира, который состоится в ноябре текущего года в Праге, и мы сформируем окончательный состав сборной Казахстана.– Да, этим летом прошли региональные турниры практически во всех областях. Развитию ММА в регионах мы придаем большое значение. Три чемпио­ната республики проводились в разных регионах: в Астане, Караганде и Уральске. Кубок в прошлом году прошел в Алматы, а теперь к нему готовится Актобе. Республиканские турниры мы планируем проводить в каждой области. Это необходимо для популяризации нашего вида спорта.«Битва номадов», как вы видите, тоже расширяет свою географию – провели в Астане, Алматы, Уральс­ке и Таджикистане, теперь планируем в Актобе. Думаю, что в Казахстане и вообще в Азии наш промоушн развивается очень хорошо, а бойцы получают все большую известность.– Актобе, да и весь Западный Казахстан всегда были в лидерах, очень много ребят оттуда входят в состав сборной, Карагандинская область всегда славилась своими бойцами и дала Казахстану не одного чемпиона. Бурно развивается Астана. С прошлого года очень крепкие позиции заняли столичные спортсмены и продолжают свое развитие. Радует и Северный Казахстан. Это наиболее активные регионы сейчас.– Молодой относительно. Если брать его современную историю, то она пишется с 90-х годов. За это время ММА стал в мире единоборств номером один, и по своей зрелищнос­ти превосходит все остальные единоборства. Видимо, в этом секрет успеха ММА. Очень много техник разрешено к применению, соответственно, повышается зрелищность. Эти турниры захватывают, интересно смотреть поединки. И потом много зависит от организации и подхода. Мы стараемся сделать праздник для болельщиков и зрителей, чтобы было приятно смот­реть и по телевидению, и на арене, чтобы те люди, кто впервые побывал на наших турнирах, становились пок­лонниками ММА, даже если до этого ничего не знали об этом виде единоборств. В этом пример для молодежи, которая также стремится, глядя на этих ребят, достигать вершин в спорте, поднимать флаг своей страны над всем миром. Для них это стимул, желание добиваться чего-то в жизни.– ММА не опаснее, чем футбол или хоккей. Все свои травмы я, например, заработал на футболе, а не в поединках или на тренировках. В сравнении с другими видами ММА не более травматичен, потому что мы стараемся минимизировать получение травм в боях. У нас правила достаточно жесткие в этом плане: нет нокдаунов, как в боксе или кикбоксинге, и если человек теряет ориентацию и способность защищаться, бой сразу же прекращается, дабы не допус­тить более тяжелых последствий. Мы стараемся беречь спортсменов.– С 10 лет можно начинать с базовой борцовской техники, потому что борьба является основой, а ударная техника преподается с 14 лет. Для ребенка самое важное сначала изучить основы защиты и самозащиты. У нас используется в борцовской технике много приемов из джиу-джитсу. В джиу-джитсу дети вообще приходят заниматься с пяти лет. Опять же борьба в этом виде спорта не силовая, поэтому и здесь минимизируются риски травматизма детей. Официально программа для детей будет утверждена, я думаю, уже в нынешнем году. Соревнования для детей с ударной техникой будут только с 14 лет.– Для нас это третий чемпионат мира. Два года в мировом первенстве мы становились вторыми в командном зачете. Всемирная ассоциа­ция растет, все больше становится новых стран-участниц, поэтому все сложнее удерживать лидерство, но мы стараемся и делаем все для дос­тижения нашей главной цели – командного «золота» чемпионата мира.– Из старых, проверенных ребят поедет, скорее всего, Шавкат Рахмонов – наш первый номер в весовой категории 77,1 килограмма. Его профессио­нальный рекорд еще позволяет участвовать в любительских турнирах, потому что он только начал свою карьеру в профессио­нальных турнирах, но он уже чемпион и серебряный призер мира. Сергей Морозов – серебряный призер чемпионата мира 2014 года, бронзовый призер чемпионата Азии прошлого года. На него тоже ставку делаем. Два года подряд ему не очень везло, он не проходил в финал, но мы надеемся, что в нынешнем году он доберется до самых высоких наград. Окончательный состав сформируется на сборах, и все же делать ставки однозначно очень сложно, ведь ММА – непредсказуемый вид спорта. Шавкат в свое время был самым молодым членом сборной, и на него никто не делал ставок, кроме нашего главного тренера, но именно он стал золотым призером чемпионата мира. Мы готовимся по всем позициям, и сборная выступит во всех весовых категориях. В текущем году добавлена седьмая категория – 61 килограмм, так что мы повезем полный состав.– Подписание договора с таким крупным международным промоуш­ном, как М-1 Global, – это историческое событие. Теперь у наших бойцов есть возможность выступать на новом уровне и бороться за титул чемпиона в М-1. Перед ребятами открываются новые перс­пективы, и я уверен, что они, как целе­устремленные и трудолюбивые спортсмены, добьются многого и, несомненно, внесут свою лепту в развитие смешанных боевых единоборств в Казахстане. Я думаю, что это только начало – всему свое время. Мы поэтапно набираем обороты и уверены, что о Казахстане еще больше узнают во всем мире.