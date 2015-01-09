Анатолий МОЛОДОВ: «Мне довелось испить из родника…» Свежий выпуск 956 Любовь ШАШКОВА

Традиционно в Большом концертном зале консерватории в честь маэстро состоялся концерт хоровой музыки, в котором приняли участие Казахская государственная хоровая капелла, смешанный хор консерватории, студенческий хор алматинского музыкального колледжа «Алатау», мужской хор, хор мальчиков «Улдар», детский хор «Байтерек», группа «Арт-вокал», вокальный ансамбль «Казына».

Прозвучали приветственные адреса от коллективов и ректоров Казахской государственной консерватории Жании Аубакировой и Казахского национального университета искусств Айман Мусахаджаевой, художественных руководителей хоровых коллективов и учеников профессора Молодова – Сиявуша Шерметова, Елены Байысбаевой, Беимбета Демеуова, Ирины Барабан, Галымжана Берекешева, Яна Рудковского и других. В концерте были представлены композиторские произведения и хоровые обработки Анатолия Молодова, и сам прославленный маэстро дирижировал коллективом мужского хора, исполнившим на его музыку «Молитву Господню» – «Отче наш».

Анатолий Васильевич Молодов – народный артист СССР, хоровой дирижер, профессор Казахской государственной консерватории, более 30 лет возглавлял Казахскую хоровую капеллу, выступавшую в самых прославленных залах Советского Союза и за рубежом. Создал единственный в Центральной Азии Камерный мужской хор при Казахстанско-американском культурном центре, который с успехом выступал на фестивале в Италии.

Ученики Анатолия Васильевича Молодова, работающие со многими известными в стране и за рубежом хоровыми коллективами страны, продолжают традиции его школы. В честь прославленного маэстро в Алматы проходит хоровой фестиваль А. В. Молодова.

Анатолий Васильевич происходит из рязанской певческой семьи. Говорят, прапрапрабабушка его, крепостная певица, пела всю жизнь, как молодая, отсюда фамилия – Молодовы. Отец его был хоровым дирижером. Он то и определил сына в рязанское музыкальное училище, где директором был Семен Заливухин. «Его сам Свешников слушался, вот какой был у меня Семен Александрович!» – и сегодня гордится Анатолий Васильевич своим первым учителем.

«Мне довелось испить из родника», – говорит Анатолий Васильевич, определяя в своей жизни значение русской хоровой песенной традиции, воспринятой им сначала в родной семье, потом от учителей Заливухина, Свешникова, Птицы, Соколова, и традиций тех самых хоров, услышав которые великий композитор и дирижер Гектор Берлиоз еще в позапрошлом веке воскликнул: «Я никогда не слыхал ничего подобного!»



Сближая эпохи

Эта традиция всегда видна в созданных Молодовым коллективах. И сам Анатолий Василье­вич, говоря о том или ином музыканте, дирижере, композиторе, непременно выстраивает целую цепочку: он ученик такого-то, а тот ученик такого-то… И открывалась школа, музыкальное направление, более того – значительность этой школы, авторитет ее в музыкальном мире. Но то, что эта цепочка еще и связывает времена, эпохи, представилось мне, когда в разговоре о своем педагоге, знаменитом хоровом дирижере Александре Василье­виче Свешникове Анатолий Васильевич сказал:

– Он мальчиком пел на сцене с Шаляпиным. И стоя позади него, видел и слышал, как при пении у певца резонировала, гудела грудь, спина и как от этого сильно трепетала сверху до низу его рубашка. «Вот так надо нам всем уметь пользоваться резонаторами, ведь только они дают голосу объемность и силу звучания, обогащая его обертонами и тембральными красками», – говорил Свешников. Исполнительский гений Шаляпина и Рахманинова оказал огромное влияние на исполнительское искусство Свешникова.

И Шаляпин становился не раритетом отдаленной эпохи, а жизненным достоянием нашего времени – через Свешникова, через Молодова…

Вот и Сергея Рахманинова Анатолий Васильевич легко приближает к нашему дню. «Рахманинов – особая душа русской музыки, – говорит он, – с его песенностью, неповторимой элегичностью, чарующим национальным рахманиновским мелосом, с такой щемящей интонацией печали – потрясающей печали, которую мы лелеем в себе, ибо она хороша у русского человека. Тютчев сказал: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить...» Сейчас, если я их повторяю, это не говорит о том, что мы какие-то перед миром особые... Хотя – особые, и французы – особые, и итальянцы – особые, и казахи – особые.

И в этом вся прелесть – в нашей особенности перед Богом. Помню, когда я был во Франции, с какой страстью французы в любом разговоре – общественном, приватном ли – отстаивали свою культуру перед американизацией. Вспоминали де Голля. Ведь политическая независимость предполагает и независимость мышления, образа жизни, духа любой нации».

В жизни духа, души самого Анатолия Васильевича великая отрада и великое свершение – его работа над произведениями Георгия Свиридова и общение с великим русским композитором. Познакомившись с ним еще будучи аспирантом, сразу поняв всю мощь и своеобычность свиридовского дарования, Молодов был, возможно, первым, кто открыто сказал ему об этом.

И всякий свой приезд в Москву Анатолий Васильевич старался пообщаться с Георгием Василье­вичем, а Свиридов каждое новое свое произведение слал в далекий Казахстан с неизменно теплыми словами пожеланий на нотах. Молодов одним из первых разучивал и исполнял их со своей капеллой, со студенческими хорами. И как исполнял! И «Патетическую ораторию», и «Курские песни», и блоковский цикл, и есенинский, и «Пушкинский венок»! И в исполнении Камерного мужского хора звучали и звучат свиридовские сочинения.

Мало кто знает, что это авторитет Георгия Свиридова пробил брешь в партийном запрете на исполнение православной духовной музыки, этого огромного пласта русской музыкальной культуры, от которого надолго был отлучен народ. И она зазвучала сначала в зале Московской консерватории, а потом и в других концертных залах, ее стал исполнять известный хор Минина, представлявший и многие произведения самого Свиридова. Была договоренность о совместных выступлениях этого хора и капеллы Молодова, о приезде Г. В. Свиридова к нам в Казахстан. Неожиданная смерть композитора от инфаркта помешала планам.

Сам же Анатолий Васильевич так говорит о роли Свиридова: «Он всех нас духовно на долгие годы напитал. После Свиридова я стал смотреть другими глазами на мир, он расширил мои горизонты. А самое главное, я смелее стал в своих творческих дерзаниях».

И речь не только о дирижерской работе. Со временем помимо обработок и аранжировок появились и собственные сочинения А. В. Молодова, как специально написанные для детских хоров, так и те, что он начал создавать, работая с мужским хором Свято-Казанского храма: «Единородный сыне», «Богородице Дево, радуйся», «Херувимская песня», «Достойно есть», «Многая лета» и последнее – «Молитва Господня» («Отче наш»), так что учениками Анатолия Васильевича составлен из них уже целый сборник.

Многие сочинения имеют именные посвящения дорогим его сердцу людям, учителям и ученикам. В этом негасимый свет преемственности, непреходящие уроки Молодова для его учеников, да и для всех имеющих счастье общаться с ним.





«При нем расцвела казахская капелла»

Мне хотелось бы обратиться к собственному опыту общения с Анатолием Васильевичем, к которому направил меня лет 15 назад тогдашний главный редактор «Казахстанской правды» Валерий Михайлов, прочитав в посмертно опубликованных дневниках Георгия Свиридова лестные слова в адрес казахстанского маэстро, поставившего с Казахской хоровой капеллой многие свиридовские произведения.

С самым приблизительным представлением о хоровом искусстве и его безусловных величинах пришла я к Анатолию Василье­вичу с намерением записать его воспоминания для журнала «Нива». Добросовестно расшифровав диктофонную запись, отредактировав ее в силу имеющихся навыков, принесла все 56 страниц текста автору. И началось…

Не завидую я ученикам Анатолия Васильевича, которым он объясняет азбучные истины… Первой моей реакцией было: «Он что, не понимает, что у журнала сроки, что у меня в жизни не один Молодов, что невозможно все знать?!» Прошла осень, за нею зима, наступала весна, приближалось время законного отпуска, я забыла о сроках, махнула рукой на гонорар, ходила на репетиции и концерты, стала завзятым поклонником хорового пения, пока, наконец, маэстро разрешил: «Ладно, сдавайте этот вариант. Но нам надо подумать о продолжении». Такое предложение в тот момент не вдохновляло – хотелось отдыха от его жесткой узды.

Теперь прошедшие со дня нашего знакомства годы кажутся чрезвычайно важными по значительности постигаемого с ним. По значимости открывшейся истины – Молодов у нас один.

Об этом же говорил на концерте, посвященном 75-летию маэстро, народный артист СССР, Халық Қаһарманы, выдающийся казахский композитор Еркегали Рахмадиев: «Для нашей монодической, одноголосной певческой культуры привнесение в нее традиции многоголосья, несомненно, обогащающий фактор. Этим и занимается у нас в республике вот уже многие и многие годы Анатолий Васильевич Молодов. При нем расцвела Казахская хоровая капелла, в которую он пришел в 1959 году. Его вдохновенная работа, к сожалению, еще недостаточно у нас оцененная, дала толчок к созданию интересных хоровых произведений казахстанскими композиторами. А сколько поколений вокалистов на примере капеллы училось новому музыкальному мышлению!

Я хочу сказать: «Друзья мои, давайте ценить людей при их жизни, давайте воздавать им должное за труды их…» Я мог бы вспомнить, как исполняемый на многих концертах мой «Хорал» звучал у стен Кремля, в Александровском саду, у могилы Неизвестного солдата. Ведь это Анатолий Василье­вич Молодов поставил тогда у кремлевской стены казахскую капеллу, и она зазвучала на всю Красную площадь. Это уж потом стало традицией у музыкальных коллективов выступать там, а первыми были мы…»

Справедливо заметила руководитель детского хора «Елигай» из Астаны Гульмира Куттыбадамова: «Анатолий Васильевич относится к педагогам, готовым учить каждого, кто хочет учиться». Можно только добавить: у него стыдно не учиться. И не только музыке. Вот и саму Гульмиру он когда-то подтолкнул: «Как это вы не поедете в Астану? Ваше место там, сейчас в столице будет совершаться самый интенсивный наш прорыв в музыкальном образовании, в насыщении ее культурой, искусством!»

Сам маэстро не отказывается от любого приглашения в Астану, в Национальный университет искусств Айман Мусахаджаевой – с концертами, мастер-классами, для работы в экзаменационной комиссии. Приезжает оттуда всегда вдохновенный.

Именно в молодой порос­ли видит Анатолий Васильевич продолжение своего дела, здесь воспитывается любовь к хоровому пению, чтобы пришло пополнение в консерваторию, во взрослые хоры, в Государственную хоровую капеллу. И это очень хорошо отметила ректор Государственной консерватории, профессор, народная артистка республики Жания Аубакирова, сказавшая на посвященном ему фестивале: «Вся страна знает Анатолия Васильевича Молодова как корифея хорового искусства, величественную фигуру отечественной культуры. Глобальность и неординарность его творческого и организационного мышления позволяют открывать новые горизонты профессии, создавать новые творческие коллективы, быть вдохновителем свершений талантливой молодежи. Вы – наша гордость. Мы счастливы быть вашими современниками. Мы все – ваши ученики».

И на самом деле уроки Молодова выходят далеко за консерваторскую аудиторию, вся его жизнь в искусстве преподает их нам – только не ленитесь учиться. Однажды напитавшись из живительного родника народного песенного искусства, он и нам хочет открыть его во всей его первозданности и красоте и продолжает работать над его сохранением.

«Люди вообще наивно думают, что можно эксплуатировать свой успех без конца. Нет, если ты не подтверждаешь его новой работой ежегодно, ежемесячно – все быстро забывается», – говорит Анатолий Васильевич Молодов.



