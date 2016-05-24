Анатолий ШКАРУПА: Нам станция нужна как воздух Статьи 1240 Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область

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Сегодня в Сарани несколько десятков промышленных предприятий и более двух тысяч МСБ. Далеко известны «Казцентр­электропровод», «ККК бетон», «Карат». Именно бизнес является активом для развития моногорода и повышения благосостояния его жителей. Тесное сотрудничество предпринимателей с Саранским филиалом региональной палаты предпринимателей при активной поддержке местного акимата дает положительный результат.



В свое время основу экономики города-спутника областного центра составляли пять шахт Карагандинского угольного бассейна и Карагандинский завод резинотехнических изделий. К сожалению, сегодня остались только две шахты, на которых занято немногим более 2,5 тыс. человек. Завод РТИ, где в лучшие годы работало более 8 тыс. человек, уже второй год не функционирует. Жаль. Не производится в Казахстане так необходимая отечественной промышленности транспортерная лента, которую теперь завозят из России. В акимате выразили надежду на появление у предприятия нового инвестора и возобновление казахстанского производства резинотехнических изделий.



Но есть и позитивные примеры. Замечательно, что для открытия новых предприятий в Сарань приезжают предприниматели из других регионов республики. И акимат это всячески поддерживает.



– Нам важно, чтобы в город приходили новые инвесторы, – прокомментировал факты, становящиеся явлением, аким Сарани Анатолий Шкарупа. – К нам обратились молодые люди из Алматы с проектом организации производства санитарно-гигиенической продукции. Уже второй год ТОО «Sunpaper» успешно работает, а его продукция имеет возрастающий спрос.



Но таких примеров недостаточно. Экономике Сарани нужны крупные инвестиции. И один из проектов, который рассматривается в ближайших планах, – строительство солнечной электростанции стоимостью почти 140 млн евро! Пожалуй, самый крупный из подобных проектов в респуб­лике. Его реализация готова к старту. Выполнены все необходимые процедуры, проведены все согласования схемы выдачи мощности, получены технические условия на подключение к сетям Единого системного оператора. Словацкие инвесторы, поддержав инициативу Главы государства инвестировать в экономику Казахстана, подготовили ТЭО проекта и всю техническую документацию как положено. Надо отдать должное: иностранная компания решала вопрос с завидными постоянством и последовательностью, выполнив все требуемые условия.



Аким Сарани Анатолий Шкарупа возлагает на проект большие надежды и уверен, что к международной выставке «Астана ЭКСПО-2017» – «Энергия будущего» станция на территории шахтерского города станет одним из показательных примеров «зеленой» энергетики. И ввод в эксплуатацию солнечной электростанции мощностью 100 МВт в дальнейшем создаст для всего региона определенное конкурентное преимущество, в том числе и в экологических вопросах.



Для города важно оживление экономики. Ведь вокруг такого проекта начнут развиваться кооперационные связи между предприятиями. Помимо солнечных панелей, которые доставит инвестор, понадобится выполнить строительно-монтажные работы, изготовить необходимые конструкции, возникнет потребность в приобретении разнообразных товаров и услуг местного содержания: металлические изделия, кабельная продукция и тому подобное. Все это – казахстанское. Оживает экономика, появляются рабочие места на период строительства и на период эксплуатации. Словом, происходит вливание кислорода в экономику.



Да, пока возобновляемая энергия является дорогим ресурсом. Первоначальный объем инвестиций в проект очень большой. Себестоимость производства электроэнергии, при тех сроках окупаемости, которые привлекательны для инвестора, получается довольно высокой. И без мер господдержки источник возобновляемой энергии никто ввести в строй не сможет: инвестор должен обрести уверенность в возврате капиталов. Именно господдержка оказывается тем спасательным кругом, который не дает утонуть идее, приводящей инвестиции в государство.



– А как будет использоваться электричество? – спрашиваю у Анатолия Валерьевича.



– Производимая электроэнергия будет выдаваться в единую энергосистему страны. 100 мегаватт для Сарани очень много. Мощность будущей станции в десятки раз превышает потребности моногорода. Но такой объем нужен региону, – объясняет А. Шкарупа необходимость продвижения проекта в жизнь.

Мало кто из жителей области знает, что, не имея собственных источников возобновляемой энергии, мы все равно платим за те ВИЭ, которые строятся в других регионах. Таков механизм господдержки. А он устроен так, что вся возобновляемая энергия, производимая в стране в разных регионах, закупается централизованно единым расчетным финансовым центром в Астане. Он же распределяет ее на все базовые электростанции, которые в конечном итоге реализуют ее всем потребителям. Таким образом, каждый потребитель в Казахстане оплачивает уже какую-то долю расходов на возобновляемый источник. Она минимальная на сегодня, но плата идет.



Вот чего добиваются в Сарани: вся область сможет использовать преимущество дешевой энергии, что важно потребителю. Что же касается самих инвесторов, то они трезво смотрят на свои риски: солнечных дней в регионе достаточно.



В открытой степи под Саранью отведен ровный, как стол, учас­ток под строительство станции. Отсюда будет протянута ЛЭП до существующих подстанций. На период строительства здесь получат работу почти 100 жителей города, и потом еще 30 специалистов будут обслуживать предприятие при эксплуатации.



Но, имея все шансы на успех, проект застрял на вопросе оказания господдержки, предусмотренной законодательством. А ее нет: в перечень возобновляемых источников энергии, который формирует Минэнерго, саранский проект, поддерживаемый областным акиматом, почему-то не вошел. Но чистая энергия нужна всегда. И если мы говорим о внедрении в жизнь «зеленой» энергетики, то без подобных проектов цели не достигнуть. Тем более что мы учимся на лучших, давно апробированных примерах.



В моногороде есть все необходимые условия, при этом и земля, и трудовые ресурсы здесь заметно дешевле. И живут здесь люди не избалованные, квалифицированные, которые в дальнейшем обеспечат эксплуатацию солнечной электростанции.



Поэтому для Сарани важно, чтобы солнечная электростанция появилась. Когда развивается экономика, строятся новые предприятия, открываются рабочие места, тогда город живет.

