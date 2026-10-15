Анатомия культурной личности

Что такое хорошо?

Справедливость, честность, уважение к себе и окружающим, соблюдение законов, бережное отношение к природе – все это лежит в основе новой общественной этики, о необходимости формирования которой говорит Президент

Касым-Жомарт Токаев. В процессе взращивания этой масштаб­ной идеи немаловажную роль играют учебные заведения.

На втором заседании Нацио­нального курултая, прошедшем под общей темой «Әділетті Қазақстан – Адал азамат» в Туркестане в июне 2023 года, Глава государства сказал: «...Новая общественная этика должна базироваться на ценностях единства и стабильности, справедливости и солидарности, закона и порядка, доверия и ответственности. Она должна стать воплощением пат­риотизма, гуманности, культа знаний, профессионализма, бережливости, трудолюбия. Превыше всего должно цениться одно из самых значимых качеств личности – трепетное отношение к своей земле и стране». Чуть позже, в октябре 2023-го, на торжественной церемонии вручения государственных наг­рад и премий Касым-Жомарт Токаев обратился к молодежи, призвав ее быть «патриотичной, образованной, трудолюбивой, бережливой, справедливой, неравнодушной, активно занимаю­щейся физической культурой, спортом».

По мнению социального педагога школы-лицея № 79 г. Астаны Айгуль Нурсейтовой, имеющей за плечами 20-летний стаж работы, общественная этика играет важную роль в воспитании подрастаю­щего поколения, поскольку она формирует у детей представление о добре и зле, честности, уважении к старшим, сверстникам и окружаю­щим людям.

– Школа – это не только место, где учащиеся получают знания, но и пространство, в котором они учатся взаимодействовать друг с другом, понимать чужие чувства, соблюдать правила и отвечать за свои поступки. Безусловно, ребенок должен знать нормы поведения и осознавать, почему необходимо их соблюдать. Считаю, что главная задача взрос­лых – помочь школьникам стать образованными, порядочными, ответственными и неравнодушными людьми. Ведь именно из небольших ежеднев­ных поступков складывается культура поведения человека и общества в целом, – говорит педагог, подчеркивая, что формирование уважения к закону, дисциплины и ответственности – это систематическая работа, которая должна проводиться совместно педагогами, администрацией школы, родителями и самими учащимися.

Взрослый как эталон

Для реализации поставленных целей в школе-лицее № 79 разъясняют­ права и обязанности детей, соблюдают правила внутреннего распорядка, проводят классные часы, воспитательные беседы и встречи с представителями компетент­ных органов.

– Важно требовать от учащихся соблюдения дисциплины, объяс­няя им смысл установленных правил. Когда ребенок понимает, что закон защищает права каждого человека, а дисциплина помогает обеспечить безопасность и порядок, у него постепенно формируется осознанная ответственность. Большое значение имеет и личный пример взрослых. Дети учатся уважению, справедливос­ти и ответственности прежде всего через поведение окружаю­щих их людей, – продолжает разговор Айгуль Торебековна, отдельно остановившись на вопросах профилактики буллинга, правонарушений и неуважительного отношения учащихся друг к другу.

В рамках профилактической работы в учебном заведении проводятся тренинги по развитию эмоционального интеллекта и навыков конструктивного общения, встречи с родителями, мероприятия по правовому просвещению. Особое внимание уделяется вопросам кибербуллинга, безопасного поведения в Интернете, недопустимости унижения и дискриминации, умению разрешать конфликты мирным путем. В школе уверены: важно не ждать, пока проб­лема станет серьезной, а свое­временно выявлять трудности в отношениях между учащимися и оказывать необходимую помощь.

– В общении с учащимися главное – не читать нравоучения, а помогать им самостоятельно анализировать ситуации, понимать чувства других людей и оценивать последствия своих действий. Для этого используются индивидуальные беседы, групповые занятия, разбор жизненных ситуаций и упражнения, направленные на развитие эмпатии и ответственности. Например, мы можем обсудить, что чувствует человек, которого обидели, почему важно признавать свои ошибки, как правильно извиниться и каким образом можно восстановить доверие. Такие разговоры помогают детям осознать, что честность – это основа доверия, справедливость предполагает уважение прав каждого, а доброжелательность и тактичность делают отношения между людьми более здоровыми, – отмечает собеседница, обращая внимание на значимую деталь: профилактика буллинга наиболее эффективна тогда, когда школа и семья действуют сообща.

Педагог подчеркивает, что базовые правила поведения в классе напрямую связаны с формированием зрелого общества. Именно поэтому локальная работа с детьми по развитию эмпатии и ответственности органично вписывается в общую систему ценностей страны.

– Уверена, что идеи общественной этики, которые Президент связывает с ответственностью граждан, законностью, справедливостью, уважением к труду и общественному порядку, имеют большое значение для воспитания современной молодежи. Такие ценности должны находить отражение в общественных инициативах и в повседневной жизни каждого человека. Для учеников это означает соблюдение правил, уважение к окружающим, бережное отношение к школьному имуществу и общественным пространствам, неприятие буллинга, честность в учебе и готовность отвечать за свои поступки, – говорит Айгуль Нурсейтова.

Не для галочки

Задача школы – помочь учащимся превратить эти ценности в личные убеждения и реальные действия. Если ребенок с детства учится быть честным, уважать закон, труд и достоинство других людей, то во взрослой жизни ему будет легче стать ответственным гражданином. И здесь нельзя не сказать о реализации принципов «Таза Қазақстан» и «Адал азамат».

– В рамках социально-педагогической работы особое значение имеют экологические акции по уборке и благоустройству школьной территории, озеленение, поддержание чистоты в классах, бережное отношение к имуществу. Такие мероприя­тия помогают детям понять, что чистота окружающей среды зависит от личного вклада каждого. На мой взгляд, успех реализации государственных инициатив начинается с повсе­дневного воспитания школьников, формирования у них личной ответственности, экологической культуры, честности и уважения к окружающим, – резюмирует Айгуль Торебековна.

Не менее важна реализация ценностей «Адал азамат». Здесь эффективны классные часы, тематические беседы, тренинги по культуре общения, профилактике буллинга и правонарушений, а также мероприятия, направленные на развитие взаимопомощи и гражданской активности. Главное – не просто организовать мероприятие, а добиться того, чтобы его идеи стали частью повседневной жизни школьников. Наиболее эффективен комплексный подход, объединяющий усилия школы, семьи и общественности. Только так можно воспитать образованного, честного, ответственного и неравнодушного гражданина.