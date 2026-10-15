Анатомия культурной личности

Фундамент нравственного воспитания закладывается в юности
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Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
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День учителя отмечают в Казахстане
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