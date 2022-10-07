Анатомия успешного врачевания

Не одно столетие ученые в области медицины ищут заветный эликсир против беспощадной онкологии. Сокровенной пилюли, способной излечить от коварной болезни, пока нет, но есть открытия и научные достижения, играющие важную роль в лечении рака. Известный казахстанский клиницист, заслуженный деятель Республики Казахстан, доктор медицинских наук, профессор, онколог-радиотерапевт высшей категории Алихан Досаханов разработал новые способы повышения эффективности лучевой терапии злокачественных новообразований. Труды ученого признаны не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами.

Алихан Хамзинович Досаханов, посвятивший медицине более 50 лет, до сих пор общается с родными бывших своих пациентов. Двери его дома, как говорит заслуженный врач, открыты для всех практически круглосуточно. Большинство приходящих, звонящих Алихану Хамзиновичу – благодарные казахстанцы. Одним он помог побороть недуг полностью, другим – прожить на 5–15 лет больше, чем прогнозировала статистика. Он подарил пациентам и их родным возможность подольше быть рядом друг с другом. А ведь для многих годы, даже месяцы, дни, дополнительно проведенные в кругу любимых, – настоящее счастье. И это счастье – результат самоотверженного труда Алихана Хамзиновича и его коллег.

Четверть века назад цикл научных исследований по разработке высокоэффективных способов лучевой и комплексной терапии рака под руководством выдающегося ученого, основоположника научной рентгенорадиологии и онкологии в Казахстане, академика НАН РК Саима Балмуханова был номинирован на Государст­венную премию РК в области науки и техники. В цикл вошли и работы Алихана Досаханова. Эти разработки снискали ему славу среди ученых-медиков ближнего и дальнего зарубежья. Президент Японского фонда исследования здоровья профессор Тсутому Кагия 30 ноября 1995 года написал по этому поводу следующее: «Работа г-на Алихана Досаханова является первым суммарным отчетом в мире по клиническому исследованию АК-2123 при лучевой терапии с модификацией… при различных видах рака. Высоко оцениваю эту научную разработку! Данное исследование поможет излечиться многим пациентам с раковыми заболеваниями не только в Казахстане, но и по всему миру».

– В чем кроется секрет успеха команды врачей академика Саима Балмуханова? – спросила я.

Алихан Хамзинович дал обстоя­тельный ответ:

– Давайте разберем анатомию успешного врачевания. Врач – профессия особенная. Ведь ему доверяется самое ценное на земле – жизнь человека. Быть врачом – это большая ответственность, в том числе и за счастье близких пациента, и за здоровую нацию в целом. Великий Авиценна по этому поводу предупреждал: «Человек, посвятивший себя медицине, должен быть добр, прост, бескорыстен, честен и правдив». Как человек много поживший и как врач с полувековым трудовым стажем, я глубоко убежден, что только истинный патриот своей Родины может стать успешным врачом. Если врач любит всем сердцем свой народ, край родной, страстно желает выздоровления и спасения каждого больного, вкладывает душу в процесс лечения, то он непременно добьется этих гуманных целей. В первую очередь врач должен любить свою профессию и находиться в постоянном поиске путей улучшения способов диагностики и лечения, используя для этого последние достижения науки. Во-вторых, относиться к пациенту как к близкому человеку. Наряду с качественным лечением немаловажное значение имеет терапия добрым словом, проявление истинного сострадания. Нужно стремиться завоевать доверие пациента, уметь внушить ему твердую веру в выздоровление и оптимизм. Крепкий, гармоничный союз врача и пациента способен на чудеса, позволяет побеждать даже такую грозную патологию, как рак. Именно так и поступали врачи моего поколения.

Отметим, что Алихан Хамзинович на базе Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии (КазНИИОиР) открыл кабинеты гипертермии, гипергликемии, впервые создал вместе с С. Балмухановым новое научное направление в СССР – полирадиомодификацию в клиничес­кой онкологии. Это рациональное сочетанное применения химических и физических агентов в целях повышения эффективности лучевого лечения. Эти разработки защищены патентами СССР, РК и России. В итоге использование радиомодификаторов при лучевой терапии позволило увеличить выживаемость больных раком пищевода, тела матки и злокачест­венных лимфом в 1,5–1,9 раза по сравнению с общепринятыми методами лечения.

– Через мои руки прошло более 10 тысяч пациентов, – говорит академик Казахстанской национальной академии естественных наук Алихан Досаханов. – Важно понимать: онкология не приговор. Чем раньше диагностируют злокачественное новообразование, тем больше шансов на полное выздоровление.

Быть онкологом морально сложно. Выбирая профессиональный путь, молодой Алихан Досаханов понимал, что будет нелегко, но желание лечить и быть полезным обществу в свое время взяли верх. Образцом же для подражания стал родной брат Абулкарим, который в те годы учился в Актюбинском медицинском институте.

В 1968 году Алихан Досаханов с отличием окончил лечебный факультет Алма-Атинского государственного медицинского института. Затем были два года службы военным врачом в Ленинградском военном округе. После – работа в КазНИИОиР на протяжении 30 лет. Он прошел тернистый путь от рядового врача до онколога-радиотерапевта высшей категории и руководителя крупного клинического отделения лучевой терапии, от младшего научного сотрудника до доктора медицинских наук, профессора, академика.

На вопрос, почему наши сограж­дане стремятся выезжать на лечение за рубеж, доктор ответил: «Чтобы найти профессионала своего дела». Что скрывать – современная медицина наглядно демонстрирует, что в отрасль порой приходят люди случайные и абсолютно далекие от врачевания. А нынешняя подготовка медицинских кадров оставляет желать лучшего. Отсюда и стремление людей получать медпомощь за пределами страны. Да, конечно, в ряде развитых стран система диаг­ностики и лечения на высоком уровне. Но и у нас можно достичь его, что можно увидеть на примере Национального научного центра кардиохирургии, Национального центра нейрохирургии и т. д. А начинать нужно, как говорит профессор, с подготовки специалистов.

– Необходимо усилить конт­роль над приемом студентов в медицинские учебные заведения. Там не должно быть случайных людей. При этом немаловажно исключить коррупционные составляющие. Причина малорадостной ситуации с медицинскими кадрами – дефицит трепетного отношения врачей к своей профессии, предпочтение заработка исполнению клятвы Гиппократа. Отдельно остановлюсь на регионах. На местах учреждения первичной медико-санитарной помощи следует оснастить современным оборудованием. Нужно упорядочить вопрос с лекарственным обеспечением населения. У казахстанцев должен быть доступ к эффективным оригинальным лекарственным препаратам. Параллельно надлежит развивать фармацевтическую промышленность, – отмечает спикер.

Говоря о постдипломном образовании медиков, Алихан Хамзинович подчеркивает, что важно возродить институт усовершенствования врачей и создать условия для беспроблемного выезда казахстанских специалистов за рубеж для повышения квалификации в лучших мировых клиниках.

– В самом начале я говорил, что человек, посвятивший свою судьбу медицине, всегда должен развиваться, самосовершенствоваться. Но как и когда это делать, если утром врач в одной поликлинике, после обеда – в другой, а вечером – в третьей? Именно поэтому важно, чтобы у медиков была высокая заработная плата. Тогда у него будет и время, и стимул работать над собой, – резюмирует известный онколог.

Отметим, что Алихан Досаханов автор более 400 работ на казахском, русском и английском языках, а также 11 книг, в том числе двухтомника о первых национальных кадрах – врачах и фельдшерах, участниках национально-освободительного движения «Алаш». Сейчас профессор работает над третьим томом издания.