Андрей Чеботарев: Конституционные реформы меняют не только структуру власти, но и механизмы взаимодействия с обществом

Мнения,Конституция

В преддверии 35-летия Независимости Казахстана конституционные преобразования придали новый импульс развитию политических институтов и механизмов участия граждан в управлении государством, сообщает Kazpravda.kz 

Принятие новой Конституции, переход к однопалатному Парламенту и создание Қазақстан Халық Кеңесі сформировали новую модель взаимодействия власти и общества. О значении этих изменений и перспективах дальнейшего развития политической системы рассказал политолог, директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарев.

«В Казахстане последовательно развиваются три взаимосвязанные формы демократии – плебисцитарная, представительная и совещательная. Каждая из них предусматривает собственные механизмы участия граждан в принятии государственных решений», – отметил эксперт.

Одним из показательных примеров плебисцитарной демократии Чеботарев назвал проведение общенациональных референдумов. За последние годы казахстанцы трижды участвовали в голосовании по вопросам государственного значения: в 2022 году по конституционным поправкам, в 2024 году по строительству атомной электростанции, а в марте 2026 года по принятию новой Конституции.

При этом как отмечает эксперт, уровень участия граждан последовательно увеличивался. Если в референдуме 2022 года приняли участие 68,05% избирателей, то в марте 2026 года явка составила 73,12%. За принятие нового Основного закона проголосовали 87,15% участников голосования.

По оценке политолога, такая динамика может свидетельствовать о растущей заинтересованности граждан в принятии решений, определяющих будущее страны.

«Особое значение он придает закреплению в новой Конституции института всенародного референдума, что отражает статус народа Казахстана как единственного источника государственной власти и носителя суверенитета. Кроме того, право выступать с инициативой проведения референдума получил Қазақстан Халық Кеңесі», – отметил А.Чеботарев.  

Существенные изменения произошли и в системе представительной демократии. Вместо двухпалатного Парламента сформирован Курултай, состоящий из 145 депутатов, избираемых на пять лет по партийным спискам. По итогам выборов 23 августа 2026 года в его состав вошли представители пяти политических партий.

Отдельное внимание эксперт уделил новым механизмам законотворческой деятельности. В частности, обязательное рассмотрение законопроектов не менее чем в трех чтениях призвано повысить качество принимаемых законов. Кроме того, к работе над ними могут привлекаться представители общественных объединений, бизнеса и научно-экспертного сообщества.

«Эти изменения необходимо рассматривать в контексте развития системы сдержек и противовесов, а также расширения участия общества в законодательном процессе» – сказал эксперт.

Еще одним направлением политических преобразований стало развитие совещательной демократии, основанной на общественном обсуждении государственных решений.

Центральное место в этой системе, по оценке Чеботарева, занимает Қазақстан Халық Кеңесі – новый конституционный институт, объединивший 126 представителей этнокультурных и общественных объединений, маслихатов и общественных советов регионов.

В отличие от традиционных консультативных площадок, Қазақстан Халық Кеңесі обладает правом законодательной инициативы, может выступать с предложением о проведении всенародного референдума и осуществлять общественный контроль в пределах своих полномочий.

Важной особенностью нового института эксперт считает его взаимодействие с гражданским обществом, региональными общественными советами и государственными органами. Такая модель позволяет объединить общественное обсуждение с практической подготовкой предложений по вопросам государственной политики.

Чеботарев также обратил внимание на отличие казахстанского подхода от отдельных зарубежных концепций совещательной демократии. Если в некоторых теоретических моделях общественные институты рассматриваются как противовес представительным органам власти, то казахстанская модель, по его оценке, ориентирована на их конструктивное взаимодействие.

В частности, речь идет о развитии сотрудничества между Курултаем и Қазақстан Халық Кеңесі, которое призвано обеспечить более тесную связь законодательного процесса с общественными запросами.

«Конституционная реформа создала предпосылки для более устойчивого функционирования политической системы, укрепления представительных институтов и дальнейшего развития общенационального диалога. Ее практические результаты будут зависеть от того, насколько эффективно новые механизмы смогут обеспечивать участие граждан в принятии государственных решений», – подчеркнул А.Чеботарев.

#мнение #конституция #Чеботырев

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