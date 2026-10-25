Андрей Чеботарев оценил основные показатели развития экономики Казахстана

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Свой анализ эксперт опубликовал в телеграм-канале FINANCE.kz, передает Kazpravda.kz.

Экономика страны с 2019 года выросла примерно на 30%. Андрей Чеботарев рассчитал среднегодовые темпы роста экономики Казахстана.

Рост в пересчёте на каждый год

В среднем экономика прибавляла около 4,5% в год. Чеботарев считает такой темп весьма достойным для развивающейся страны. При сравнении с соседями он советует учитывать, что стартовая база у всех была очень разной.

ВВП на душу населения впервые превысил 15 тысяч долларов. Чеботарев уточняет, что речь идёт о номинальном показателе.

Более полное представление о покупательной способности дает ВВП на душу населения по паритету покупательной способности. Как пишет автор, «по паритету, где считают реальную покупательную силу, мы в районе $35–40 тысяч».

Средняя продолжительность жизни в Казахстане приблизилась к 76 годам. По данным Всемирного банка, это лучший результат в Центральноазиатском регионе.

От сборки к полному циклу

В стране производят рельсы, шпалы, вагоны и электровозы. Автозаводы ежегодно выпускают более 150 тысяч легковых и грузовых автомобилей.

Чеботарев обращает внимание на путь, который прошла отрасль. «Причем мы прошли длинный путь от минимальной локализации до полного цикла производства и мелкоузловой сборки», - отмечает финаналитик. По его оценке, страна всё больше зарабатывает на переработке и производстве.

Квадратные метры на человека

За год в Казахстане ввели более 20 млн кв. м жилья, и это рекорд. Автор пересчитал объёмы строительства на одного жителя и сравнил их с другими странами.

В Казахстане ежегодно вводят около одного квадратного метра жилья на душу населения. В России этот показатель составляет примерно 0,6 кв. м, у Узбекистана он ещё ниже.

В странах Евросоюза и в США, по подсчётам политолога, на человека приходится меньше половины квадратного метра в год. По этому показателю Казахстан опережает приведенные в сравнении страны.

Одновременно в стране открыли более 2,8 тысячи детских садов и школ. На образовательные гранты направили свыше 1,5 трлн тенге. По программе «Нацфонд – детям» на счета детей перечислили 2,5 млрд долларов.

Почему эффект виден не сразу

Чеботарев признаёт, что люди хотят жить лучше уже сегодня. «Но экономики так устроены, что это невозможно», - пишет он. Даже крупное золотое месторождение, найденное завтра, по его словам, мгновенного результата не принесёт.

Финаналитик предлагает оценивать изменения в долгосрочной перспективе. Он советует сравнить нынешнюю жизнь с тем, как люди жили два, пять и десять лет назад. При таком сравнении разница, по мнению автора, видна очень отчётливо.