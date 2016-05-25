Технологии
Android-устройства начнут узнавать владельцев без пароля
Компания Google заявила, что к концу 2016 года предоставит разработчикам технологию Project Abacus, позволяющую получать доступ к Android-приложениям без ввода пароля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru.

"С помощью встроенных сенсоров гаджета алгоритм рассчитывает для каждого пользователя показатель Trust Score, определяющий, насколько человек похож на владельца устройства. Во внимание принимаются голосовые интонации, черты лица, скорость набора текста, местоположение, а также расстояние до ближайших Bluetooth-передатчиков и точек доступа Wi-Fi", – говорится в сообщении.

Простые приложения вроде игр смогут запускаться с невысоким показателем аутентичности, в то время как важные сервисы (например, банковские) потребуют Trust Score, близкий к максимальному.

Первые тесты Project Abacus начались в 2015 году в учебных заведениях, в июне 2016 его начнут испытывать крупные финансовые организации.

В марте Google позволил пользователям платежного сервиса Android Pay совершать покупки, подтверждая свою личность голосом с помощью приложения Hands Free. Смартфон при этом не требует активации.

Hands Free находится в стадии тестирования, к которому привлекаются жители Южного Сан-Франциско. Среди заведений, где возможно оплатить счет голосовой командой, – рестораны быстрого питания McDonald’s и Papa John’s.

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