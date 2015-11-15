Android–смартфоны оказались под угрозой

Исследователи из китайской компании Quihoo 360 обнаружили серьезную уязвимость в смартфонах под управлением Android, касающуюся встроенного браузера Chrome. Самое страшное, что злоумышленники могут взломать чужой смартфон буквально за один несложный шаг, передает Kazpravda.kz со ссылкой на rg.ru.
По–мнению специалистов, уязвимости не удалось избежать даже новейшей версии ОС Android Marshmallow. Как выяснилось, виной всему стал движок JavaScript v8.
"Для заражения смартфона вирусом владельцу достаточно посетить всего лишь один сайт, после чего мошенник получит полный контроль над устройством: он сможет устанавливать программы без ведома владельца мобильника", –говорится в сообщении.
Сотрудники Quihoo 360 отправили все выявленные данные об уязвимости в корпорацию Google. "Поэтому, вероятно, в скором времени выйдет обновление браузера Chrome, в котором не останется опасных эксплойтов",– отмечает издание.