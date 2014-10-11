Анджелина Джоли получила титул кавалерственной дамы

Знаменитая актриса Анджелина Джоли встретилась с британской королевой Елизаветой II, которая присудила звезде титул кавалерственной дамы за ее гуманитарную деятельность, сообщает Вести.ру.
"Для меня очень важно получить награду за деятельность, связанную с внешней политикой. Именно этому я планирую посвятить свою жизнь", — сказала Анджелина Джоли.
Титул кавалерственной дамы, аналог рыцарского титула для женщин, был присвоен Джоли еще в июне. Именно тогда был подписан соотвествующий королевский указ. Торжественное событие было приурочено ко дню рождения Елизаветы II.
Джоли удостоилась столь серьезной чести за участие в кампании против сексуального насилия в зоне военных конфликтов. Тем не менее, церемония чествования актрисы и нескольких ее коллег состоялась только 10 октября.
Торжественная встреча британской королевы и нескольких десятков человек, отмеченных правительственными наградами, состоялась в Букингемском дворце.
Помимо Джоли, Елизавета II отметила гуманитарные заслуги актера Дэниэла Дэй-Льюиса, который получил титул рыцаря и отныне может именовать себя сэром. Также звание офицера ордена Британской империи получил звезда сериала "Родина" Дэмиэн Льюис.
Примечательно, что Анджелина Джоли не является ни гражданкой Британии, ни жительницей стран, входящих в Британское содружество, а значит, не может использовать титул "дама" перед своим именем.