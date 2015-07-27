Анджелина Джоли снимет фильм о Красных кхмерах

Анджелина Джоли снимет игровой полнометражный фильм о Камбодже времен Красных кхмеров. Об этом актриса и режиссер сообщила в специальном заявлении, распространенном в Голливуде, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС
.
Картина, над которой Джоли работает не только как режиссер, но и продюсер, основана на книге "Сначала они убили моего отца: воспоминания дочери Камбоджи" камбоджийской писательницы Лун Ун. В 5-летнем возрасте она была мобилизована командованием Красных кхмеров и воспитывалась как боец боевого подразделения.
"Книга Ун произвела на меня глубокое впечатление, – заявила Джоли. – Она позволила мне понять, как дети переживают войну и как это влияет на их психологию. Я рада, что могу сейчас снять фильм по столь важной для меня книге".
Сценарий картины пишется Джоли и Ун совместно. В проекте принимает участие в качестве продюсера известный камбоджийский режиссер и сценарист Ритхи Пань. Он получил широкую известность с выходом картины "Рисовые люди" (1994), которая была номинирована на премию "Оскар" за "Лучший фильм на иностранном языке". Лента рассказывает о семье, пытающейся вернуться к нормальной жизни после завершения эпохи Красных кхмеров.
Ожидается, что фильм Джоли выйдет в прокат во второй половине 2016 года.
Правительство Красных кхмеров находилось у власти в Камбодже с 1975 по 1979 год. В ходе попытки построить так называемый крестьянский социализм по маоистским рецептам Красные кхмеры проводили политику ликвидации городов как очагов буржуазной культуры и последовательно уничтожали всех образованных жителей страны.
По разным данным, в ходе чудовищных массовых расправ было убито от 1,7 до 3 млн человек.