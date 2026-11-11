Анель Ташбай завоевала «золото» юношеской Олимпиады

Спорт

На IV летних юношеских Олимпийских играх в Дакаре (Сенегал) казахстанская велогонщица Анель Ташбай стала победительницей соревнований по шоссейному велоспорту, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

Фото: Минтуризма и спорта

В индивидуальной гонке с раздельным стартом она преодолела дистанцию за 11 минут 32,57 секунды, показав лучший результат.

Золотая медаль Анель стала второй высшей наградой сборной Казахстана на Играх. Ранее победительницей соревнований по дзюдо стала Фатима Супыгалиева. Ещё одну медаль команде принес триатлет Рамазан Айгенов, завоевавший  «бронзу».

Успех юной спортсменки продолжает традиции казахстанского велоспорта и подтверждает потенциал нового поколения атлетов. На летних Азиатских играх казахстанские велосипедисты за всю историю выступлений завоевали 31 медаль. В 2026 году Рината Султанова стала победительницей индивидуальной гонки с раздельным стартом, Алексей Луценко завоевал два золота — в индивидуальной гонке с раздельным стартом и групповой гонке, а Евгений Федоров стал серебряным призёром групповой гонки.

Подготовка спортивного резерва остаётся одним из важных направлений развития отечественного спорта. В Казахстане работают специализированные спортивные школы и школы-интернаты-колледжи олимпийского резерва. По данным Министерства туризма и спорта, в 14 областных и 5 республиканских специализированных школах-интернатах-колледжах занимаются более 6 тысяч детей. Велоспорт также представлен в профильных спортивных организациях, где юные атлеты проходят подготовку и получают возможность выступать на соревнованиях различного уровня.

#Спорт #велогонка #Анель Ташбай #Дакар

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