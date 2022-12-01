Ангел и муки совести

Репертуар Русского драматического театра пополнился современной острой социальной драмой, поставленной по пьесе “Dawn way, или Дорога вниз” российского драматурга Олега Богаева. Директор театра Игорь Вербицкий отход от классики, превалирующей на сцене, назвал осознанным выбором и даже маленькой провокацией.

– Пьеса актуальна, в ее основе – муки нравственного выбора: быть или не быть, доб­ро или зло, – рассказал Игорь Вербицкий. – Что победит в человеке – темное или светлое? Речь о вечных ценностях. Но разворачивается действие в манере, которая не свойственна нашему театру. Со сцены звучат жесткие слова, режущие слух. Мы не опускаемся до нецензурщины, но и не стремимся максимально пригладить лексику.

Пьеса состоит из нескольких сценок, в каждой из которых обнажается какой-то человеческий порок: жадность, тщеславие, прелюбодеяние, сластолюбие. Действие происходит на пустынном шоссе, где машины сбивают одного и того же человека. Или все-таки ангела?..

Сначала это делают спешащие в ресторан любовники, за ними пьяные полицейские, потом депутат с помощником, бизнес-вумен с молодой женщиной, вынашивающей ее ребенка, медицинские работники, семья, отправившаяся с детьми на рыбалку, священнослужители. Такой вот срез общества, объединенный вопиющим нежеланием помочь попавшему в беду.

Герои проходят своего рода тест на человечность. Казалось бы, чего проще, увидев ангела, истекающего кровью, помочь – вызвать скорую или отвезти в больницу. Но никто не спешит это сделать, переключаясь на выяснение отношений или ссылаясь на отговорки и «веские» причины: неотложные дела, нехватку времени, опасение, что затаскают в полицию. Никто не готов взять ответственность на себя, перекладывая вину в случившемся на дороге на ближнего.

– Пьеса немного абстрактная, аллегорическая, где-то образная, ее не надо воспринимать в буквальном смысле, – считает режиссер-постановщик Анатолий Петриченко. – Такого сюжета в принципе не может быть: пустынная дорога, ангел и так далее. Какая-то мистика, усугубляющая наши пороки. К сожалению, это наша реальность: если люди ругаются, то делают это во всю мощь, показывая свое нутро в критической ситуации. Вся черная сущность лезет наружу. Мы думаем больше о себе, где бы заработать, как бы успеть здесь и там. Со сцены мы просто кричим зрителям: люди, может, пора остановиться? Подумать не только о себе, но и о ближнем? Помочь кому-то. Взять и поставить цель: обязательно кому-то помочь. Я стараюсь так делать. Знаете, очень хорошо на душе становится, легко.

Так, героиня Галины Петриченко – бизнес-вумен, настолько занятая своими ресторанами, что даже родить ребенка не может. Она считает, что проще купить суррогатную мать. Еще актриса играет в спектакле бабулечку, которая очень хочет помочь ангелу, распластавшемуся на шоссе. Пожалуй, это единственный положительный герой, у которого тоже не получается реализовать задуманное: из-за проблем со здоровьем она тут же забывает, что хотела сделать…

– Спектакль, думаю, заставит зрителя задуматься о том, что происходит с нами сейчас, по какой дороге мы идем, – убеждена Галина Петриченко. – Каждая история – это кусочек нашей обычной жизни, призывающей сбавить обороты и жить по божьим законам, думать и заботиться о тех, кто рядом, а не бежать все время к каким-то благам и непонятным целям. Уже и ангел руку нам протягивает – так что ничего не остается, кроме как остановиться.